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    黑鲨手机黑鲨 游戏手机2 Pro（全网通）

    黑鲨新机安兔兔跑分曝光 总分超过40万

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据之前的消息，黑鲨将于7月30日推出新一代旗舰手机——黑鲨游戏手机2 Pro。该机将搭载高通最新发布的骁龙855+处理器，今日安兔兔官微曝光了该机的跑分信息，其总分达到了405598分，超过了目前市面上的所有安卓机型。

    黑鲨游戏手机2 Pro安兔兔跑分曝光 405598分霸气侧漏
    图片说明

    根据安兔兔官方数据显示，黑鲨游戏手机2 Pro采用了一块分辨率为2340×1080的显示屏，核心搭载骁龙855+处理器，并配备12GB+256GB存储组合，机身内置4100mAh容量电池，并支持高通QC 3.0快充协议。

    安兔兔表示，新机相比黑鲨游戏手机2的成绩来说提升非常明显，幅度达到了8%。对比子成绩来看，黑鲨游戏手机2 Pro在CPU、GPU以及MEM方面的成绩都有提升，UX方面则基本上没有变化。

    黑鲨游戏手机2 Pro安兔兔跑分曝光 405598分霸气侧漏
    黑鲨游戏手机2系列跑分对比

    具体来看，黑鲨游戏手机2 Pro的CPU提升幅度为3.3%、GPU提升幅度为14.7%，MEM成绩同样有11.7%的提升。安兔兔推测除了升级到骁龙855+处理器之外，新机应该还配备了UFS 3.0闪存，因此在存储成绩方面也有较大程度的提升。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：黑鲨新机安兔兔跑分曝光 总分超过40万http://news.zol.com.cn/722/7228852.html

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