索尼放弃Xperia 1 5G版 还有另外两款5G新机

中关村在线消息：今年随着5G网络的迅速爆发，三星，华为，中兴、OPPO等一众手机厂商都纷纷推出了自家的5G旗舰。此前传闻索尼也将在近期推出Xperia 1 5G版。不过根据最新消息显示，索尼移动内部目前已经停止了该机型的研发。



索尼已放弃对Xperia 1 5G版本

不过，Xperia 1 5G版的取消并不代表索尼今年将不再推出5G手机。据此前消息，索尼将会在9月份的柏林国际电子消费展（IFA）上发布新款Xperia旗舰手机，内部型号分别为J8210、J8910和J8010的。





索尼手机固件信息透露将推两款5G机型

根据泄露出的系统固件显示，索尼Xperia J8910内部代号为“Horus”，Xperia J8010的代号为“Sphinx”，这两款型号都搭载了骁龙855处理器并配备了骁龙 X50 5G基带，看来索尼停止对Xperia 1 5G版的研发是想要把精力放在下一代机型的研发。



网曝索尼Xperia 2渲染图

另外，固件信息中还显示型号为Xperia J8010的这款手机屏幕分辨率为3840×1644，可以确定这并不是之前传出的低配版Xperia。据推测J8010机型应该就是索Xperia 1的正式继任者Xperia 2，该机有望于9月份的柏林国际电子消费展（IFA）上正式推出。

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