索尼便捷式迷你收音机音箱 “治”好你的起床气

每天早上被千篇一律烦人的闹钟吵醒是一件很烦恼的事，贪睡就可能会在迟到的边缘试探！如果有自己喜欢的音乐唤醒自己，顺便还刚好能看见时间，起床还可以听听广播，不至于因为懒睡太久而迟到那就太好了。





有一天我在朋友家看见一个很有质感的白色镜面索尼收音机，感慨这个收音机音质好的同时，朋友也告诉我这个是闹钟，瞬间对其好感爆升！现在也推荐给大家~

ICF-C1闹钟收音机可以设定两种闹钟方式，让你喜爱的电台音乐或闹钟铃声在美好的清晨唤醒你。每天早上都能在自己喜欢的歌声中醒来，还可以预设嗜睡闹钟，贪睡之后的回叫功能对于懒睡一族非常友好，再也不担心上班出行会迟到啦。

LED显示屏数字亮度高但不刺眼，眯着眼睛也能看见时间，小巧美观，便于携带。





收音机功能和其他的收音机较为类似，需要通过自己手动调台，早上可以边洗漱吃早餐，边听广播了解当下的热点新闻和电台节目，满满的仪式感。

收音机调频调幅范围为FM：87.5-108.0Mhz AM:531-1602khz,基本上覆盖大多数的信号广播。电池采用锂电池，需要插上电才可以使用。喜欢的朋友赶紧入手吧，心爱之物“治”好你的起床气，还可以听广播哦~



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