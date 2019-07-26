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    索尼便捷式迷你收音机音箱 “治”好你的起床气

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈莉   |  责编：张金梁

    每天早上被千篇一律烦人的闹钟吵醒是一件很烦恼的事，贪睡就可能会在迟到的边缘试探！如果有自己喜欢的音乐唤醒自己，顺便还刚好能看见时间，起床还可以听听广播，不至于因为懒睡太久而迟到那就太好了。

    索尼便捷式迷你收音机音箱 “治”好你的起床气

    有一天我在朋友家看见一个很有质感的白色镜面索尼收音机，感慨这个收音机音质好的同时，朋友也告诉我这个是闹钟，瞬间对其好感爆升！现在也推荐给大家~

    索尼便捷式迷你收音机音箱 “治”好你的起床气

    ICF-C1闹钟收音机可以设定两种闹钟方式，让你喜爱的电台音乐或闹钟铃声在美好的清晨唤醒你。每天早上都能在自己喜欢的歌声中醒来，还可以预设嗜睡闹钟，贪睡之后的回叫功能对于懒睡一族非常友好，再也不担心上班出行会迟到啦。
    LED显示屏数字亮度高但不刺眼，眯着眼睛也能看见时间，小巧美观，便于携带。

    索尼便捷式迷你收音机音箱 “治”好你的起床气

    收音机功能和其他的收音机较为类似，需要通过自己手动调台，早上可以边洗漱吃早餐，边听广播了解当下的热点新闻和电台节目，满满的仪式感。
    收音机调频调幅范围为FM：87.5-108.0Mhz  AM:531-1602khz,基本上覆盖大多数的信号广播。电池采用锂电池，需要插上电才可以使用。喜欢的朋友赶紧入手吧，心爱之物“治”好你的起床气，还可以听广播哦~

    Sony/索尼 ICF-C1 精致桌面台式时钟闹钟收音机组合迷你音箱音响

    Sony/索尼 ICF-C1 精致桌面台式时钟闹钟收音机组合迷你音箱音响

    [经销商] 天猫商城

    [产品售价] 99元

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    (本文图片来自于网络)

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼便捷式迷你收音机音箱 “治”好你的起床气http://news.zol.com.cn/722/7228744.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7228744.html report 1059 每天早上被千篇一律烦人的闹钟吵醒是一件很烦恼的事，贪睡就可能会在迟到的边缘试探！如果有自己喜欢的音乐唤醒自己，顺便还刚好能看见时间，起床还可以听听广播，不至于因为懒睡太久而迟到那就太好了。有一天我在朋友家看见一个很有质感的白色镜面索尼收音机，感慨这个...
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