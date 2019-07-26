Redmi 70英寸电视通过3C认证 将于九月上市

中关村在线消息：近日，根据奥维云网、群智咨询、中怡康三大权威调研机构数据显示，小米电视取得2019年上半年出货量、销量中国第一的佳绩，这也使得小米成为唯一半年度出货量和销量全部突破400万台的电视品牌。



卢伟冰透露Redmi即将推出电视产品

在小米电视创下了这么优秀成绩的情况下，小米旗下的兄弟品牌Redmi自燃也不甘落后。前两天，小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰公开透露Redmi将会推出电视产品，并向广大用户征集意见。

据了解，其实Redmi品牌早就有推出电视产品的计划了，并且根据近日国家3C认证官网的资料显示，早在今年7月19日时，Redmi旗下就有一款型号为L70M5-RA的70英寸电视通过认证。



Redmi旗下70英寸电视已在7月通过3C认证

另外，有消息称Redmi除了将会推出一款70英寸电视之外，还准备了一款40英寸的版本，这两款电视目前目前均已开始生产。爆料者称Redmi电视将在八月份进入量产，九月份正式发布上市，其中40英寸版本的价格会不会超过一千元。

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