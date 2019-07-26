中关村在线消息：据悉，在昨日成都高新减灾研究所宣布基于云服务的新版安卓系统地震预警App从即日起正式上线，新版苹果系统App也将于近期开通。



新版地震预警App上线 可为千万级用户提供服务

基于云服务的新版地震预警App上线，可满足千万级甚至亿级手机用户的地震预警信息服务需求，并能够保障将来用户数量继续快速扩展的需要。

6月17日，四川长宁“6.0”级地震时，成都高新减灾研究所与应急管理部门联合建成的大陆地震预警网成功预警，给宜宾市提前10秒预警，给成都市提前60秒预警，取得减灾实效，迅速在朋友圈刷屏。

这次预警效果被200多家主流媒体报道及社会公众广泛关注，25亿人次阅读、观看了相关新闻，大大提升了我国地震预警的科普效果。

长宁“6.0”级地震后，大量网友到各类手机应用商店下载地震预警App。在地震后几天内，手机地震预警App一度登上苹果应用商店下载榜榜首，在各类安卓版本的应用商店中下载量也大幅攀升。

数百万用户安装地震预警App导致减灾所预警信息发布服务器过载，且因扩展不便，导致用户体验差。不少用户反映“软件打不开”或“信息无法更新”，甚至有一些网友提出要通过“众筹”的方式，支持地震预警App软件升级。

针对广大用户反映的情况，特别是针对社会公众对该应用软件越来越广泛的、持续增长的需求，减灾所迅速启动了手机地震预警App软件升级工作。经过1个多月的紧急研发、与华为云的对接，7月25日，新版安卓系统地震预警App正式上线。此外，新版苹果系统的App也正在开发中。

由于目前国内手机厂商的安卓手机系统都有智能的应用设置管理，安装地震预警App后，需要用户手动开启相关的所有权限（例如，允许后台运行、开机启动、不计流量使用、不计耗电、开启通知权限等），才能够保障软件在后台正常运行。

（文中图片来自互联网）

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