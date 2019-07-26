OPPO Reno巴萨定制版今日开售 全球限量

中关村在线消息：前段时间，OPPO官方正式宣布推出OPPO Reno巴萨定制版，今天上午十点，这款带有浓重巴萨元素的特殊机型正式开售，售价为4799元。



OPPO Reno巴萨定制版今日开售

OPPO Reno巴萨定制版采用了巴萨经典的红蓝配色，并融合了近年来十分流行的渐变设计，机身背部下方还保留了巴萨的队徽。OPPO官方介绍称：巴萨不只是一家俱乐部，更是一种永不言弃的精神，红色代表着撼人心魄的热情，而蓝色代表着把控全场的冷静。



OPPO Reno巴萨定制版实拍图

配置方面，OPPO Reno巴萨定制版与普通版保持一致。正面采用一块6.6英寸显示屏，支持光学屏下指纹识别。核心搭载高通骁龙855处理器，提供8GB+256GB存储组合，内置4065mAh电池，并支持VOOC 3.0闪充。后置相机为4800万主摄+1300万潜望式长焦+800万超广角的三摄组合，支持十倍混合光学变焦。



OPPO Reno巴萨定制版配备了专属系统

值得一提的是，OPPO还在系统内定制了巴萨主题的UI，系统内置巴萨赛程日历、巴萨Breeno速览卡片、巴萨专属铃声、巴萨拍照水印等各种巴萨的元素。并打造了定制的包装盒，以及一些定制的主题配件，从各个方面融入了巴萨精神。

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