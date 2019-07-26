中关村在线消息：7月26日消息，近日天风国际分析师郭明錤发布了一份最新的投资者报告，报告中他提到苹果即将推出新款16寸MacBook Pro。新款笔记本最大的改进就是从现在的蝴蝶键盘改为剪刀脚键盘。



16寸MBP将采用新键盘结构：蝴蝶键盘被废

相比蝴蝶键盘，剪刀脚键盘会更加的平稳，这主要是因为剪刀脚键盘键帽下方设计有X型支架。值得一提的是，郭明錤还表示其他的MacBook产品也将在2020年开始改用剪刀脚键盘。采用剪刀脚键盘的出货量在2019、2020与2021年的出货量分别为40万部、1000万部与1600万部。

有传言显示，苹果将于今年10月份发布两款笔记本，分别是13.3英寸MacBook Air和16英寸MacBook Pro，为13英寸MacBook Air和15英寸MacBook Pro的升级版。苹果为两款新品配备了可以根据房间色温进行调整的TrueTone屏幕，并在功能上进行了升级。

该报道与苹果分析师郭明錤年初的爆料一致，当时他暗示苹果公司今年将会推出一款16英寸或16.5英寸MacBook Pro，分辨率为3072×1920。

16英寸屏幕的 MacBook Pro将会是苹果历来尺寸最大的笔记本电脑。新机将会由广达、鸿海组装，售价方面，由于硬件升级，业界估计可能在人民币2万元左右。

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