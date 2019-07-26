中关村在线消息：近日据外媒报道，美国电子业界对日本的出口限制表示担忧，并致函韩日两国政府，敦促尽快解决这一问题。这是美国产业界首次对日本的措施正式发表意见。



日韩贸易争端：殃及池鱼了美国半导体业

据了解，正在访问美国的韩国通商交涉本部长柳明熙会见国会和政府人士，将向他们陈诉，韩国三星电子和SK海力士提供着占全世界半导体动态随机存取存储器需求72%的产品，并劝说他们采取行动。

韩国《东亚日报》7月25日报道，美国半导体工业协会、全美制造业协会、国际半导体设备与材料组织等6个协会7月24日向柳明熙和日本经济产业大臣世耕弘成发出公开信。

这些协会在公开信中说：“我们敦促两国在寻求迅速解决的同时，不要使局势进一步恶化，以避免全球信息通信技术产业和制造业遭受长期损失。”

信中强调：“全球信息通信技术产业和制造业供应链互相复杂连接，并且依赖于在必要时可有效调配配件、材料、技术等的体系”，“日本和韩国在这种国际分工体系中发挥着重要作用。”

“不透明、单方面的出口限制等政策变化，可能会导致供应链崩溃、发货延迟等”，“从长远来看，不仅对本国国内，也会对在外国经营工厂的企业和劳动者产生长期的负面影响。”这些协会警告说，此举也将令日本“自食其果”。

主导这一公开信的美国半导体工业协会被认为是美国电子业界最具影响力的组织。由英特尔、高通、美光科技等5家美国知名半导体企业主导组建，每当美国半导体产业面临危机时，都会强烈主张实行自卫。

半导体业界相关人士评价称：“美国从20世纪80年代中期开始对日本半导体产业进行近10年的攻击时，这一团体曾冲在前面”，“该团体可能会采取具体行动。”

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