三星Galaxy Note 10+5G版曝光 与普通版配置一致

中关村在线消息：三星将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约正式举办Galaxy Note 10系列发布会。近日有消息称三星还将一同推出Galaxy Note 10+5G版，目前该产品的宣传海报已经曝光。



网曝三星Galaxy Note 10+5G版海报

据了解，三星在推出GalaxyS10 5G版的时候，为该机增加了前置的3D TOF景深传感器。而根据最新爆料显示，三星Galaxy Note 10+的5G版本将取消这一策略，采用了与普通版基本配置完全相同的策略，唯一不同的就是5G版机型的内部增加了高通的5G基带。



三星Galaxy Note 10+渲染图

据此前的爆料，三星Galaxy Note 10+正面将会采用一块6.8英寸的Dynamic AMOLED显示屏，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855+处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4300mAh容量电池，并支持最高45W快充；运行最新版One UI系统。



三星Galaxy Note 10+渲染图

拍照方面，三星Galaxy Note 10+采用了时下流行的四摄方案，规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头+3D TOF景深镜头，并且支持4K HUD视频录制。

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