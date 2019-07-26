中关村在线消息：在发布之前，mysmartprice提前带来了nova 5i Pro的详细信息。据悉华为将在今天下午发布nova 5i Pro。



浴霸”四摄 华为nova 5i Pro详细配置曝光

nova 5i Pro将会有翡冷翠、亮黑色和极光色三种配色，采用6.26英寸全高清极点全面屏，后置“浴霸”四摄，使用背部指纹方案。

据了解，华为nova 5i Pro后置4800万主摄+800万超广角+200万景深+200万微距四摄，前置3200万像素，支持人像夜景模式，成像效果值得期待。

配置上，华为nova 5i Pro搭载麒麟810芯片，它采用全新自研华为达芬奇架构NPU，AI跑分高达32280分。不仅如此，麒麟810采用旗舰级A76大核，它由2个高性能大核（Cortex A76）+6个高能效小核组合（Cortex A55），CPU主频2.27GHz，GPU为Mali-G52。

华为nova 5i Pro配备8GB内存，电池容量为4000mAh，运行Android 9系统。

（文中图片来自互联网）

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