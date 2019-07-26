    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    Moto手机Moto E6（全网通）

    Moto E6正式上市 骁龙435+5.5英寸屏幕

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒消息，美国运营商Verizon日前已经正式上架了摩托罗拉新一代入门手机——Moto E6，售价为149.99美元（约为1030元人民币）。

    Moto E6正式上市 骁龙435+5.5英寸屏幕
    Moto E6正式上市

    据了解，这款Moto E6的配置信息与之前的传闻基本一致，不过处理器升级为高通骁龙435处理器，相比前代的性能表现有所提升。配备了2GB+16GB存储组合，并支持最高256GB的TF卡额外扩展空间。

    Moto E6正式上市 骁龙435+5.5英寸屏幕
    Moto E6配置信息

    外观方面，Moto E6正面采用了一块5.5英寸的常规屏幕，分辨率为1440*720，屏幕四周的边框厚度都比较宽，下巴部位依然保留了摩托罗拉标志性的英文logo。背部采用了单摄方案，相机规格为1300万像素，而前置相机为500万像素。

    Moto E6正式上市 骁龙435+5.5英寸屏幕
    Moto E6拥有防泼溅涂层

    其他方面，Moto E6内置了3000mAh电池， 预装Android 9.0 Pie操作系统，在手机顶部还保留了3.5mm耳机接口，拥有黑色和蓝色两种机身配色。另外，虽然本身并不支持防水，但是摩托罗拉为该机配备了 P2i 防水纳米涂层，可以降低一些机身内部进水的概率。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Moto E6正式上市 骁龙435+5.5英寸屏幕http://news.zol.com.cn/722/7228557.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7228557.html report 820 中关村在线消息：据外媒消息，美国运营商Verizon日前已经正式上架了摩托罗拉新一代入门手机——Moto E6，售价为149.99美元（约为1030元人民币）。Moto E6正式上市据了解，这款Moto E6的配置信息与之前的传闻基本一致，不过处理器升级为高通骁龙435处理器，相比前代的性能...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：Moto E6正式上市开售
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品