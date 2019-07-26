中关村在线消息：7月26日消息，今天上午英特尔公司与苹果公司共同宣布，苹果已经同意收购英特尔智能手机调制解调器部门的多数股权。在这次收购后，2200名英特尔员工将加入苹果。苹果为英特尔的员工、知识产权和其他设备支付了10亿美元。



苹果收购英特尔调制解调器部门：总价值10亿美元

英特尔首席执行官司睿博（Bob Swan）在电话会议上表示，英特尔在出售调制解调器业务给苹果之后，保留了英特尔对开发的关键知识产权的访问权。这样的举措可以帮助英特尔能够专注于利润更高的5G网络开发技术，从中不断增长并赢得份额。”此次收购预计将在第四季度正式完成。

值得一提的是，此次苹果的收购主要针对智能手机方面的调制解调器的研发，未来英特尔还可以继续开发连接PC、工业设备和自动驾驶汽车等领域的调制解调器芯片。

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ZOLNews观点：

如果去对这次收购的价值进行评估，其他先不说，单单就是英特尔8500项通讯技术以及基带芯片相关专利，那价值也是超过了10亿美元。可参考2011年加拿大电信巨头北电公司(Nortel)的6000余件专利资产出售案，当时交易金额达到45亿美元。

英特尔的专利为苹果所用之后，还能借此跟高通、华为以及诺基亚等厂商进行专利交叉授权，从而获得更多的5G技术专利，为5G基带芯片提供技术支持。

除了专利之外，苹果还将得到的是现成的5G基带芯片以及整套研发和测试团队。苹果在基带业务上再也不用看高通的脸色行事。不用再担心卡脖子。同时针对iPhone、iPad甚至是Mac产品线都能提供定制化的产品。

英特尔跟苹果之间关于基带芯片上分分合合，对苹果来讲是明白了拥有独立自己技术的重要性；而对于英特尔来讲则是明白了技术产品化之后，还要有在终端上进行落地的重要性。

5G大背景下，可以看到5G基带之间的竞争将会异常激烈。这中间除了技术和研发以及人才竞争之外，还是一场标准之争。特别是在5G大局未定，且应用前景有如此广泛的背景下。

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