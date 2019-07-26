早报：苹果收英特尔调制解调器部门 特斯拉股价暴跌

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果收购英特尔调制解调器部门部门的消息，在今天终于官宣。

苹果收购英特尔调制解调器部门：总价值10亿美元





苹果公司在美国时间周四的时候正式宣布，他们已同意收购英特尔智能手机调制解调器部门的多数股权。根据声明，2200名英特尔员工将加入苹果。苹果为英特尔的员工、知识产权和其他设备支付了10亿美元。预计该交易将在第四季度完成。

谷歌母公司Alphabet今天公布了新一季度财报，毫无意外的又涨了。



谷歌母公司Alphabet发布Q2财报：总营收增长19%





谷歌母公司Alphabet今天发布了2019财年第二季度财报。报告显示，截至6月30日，Alphabet第二季度总营收为389.44亿美元，比上年同期的326.57亿美元增长19%，不计入汇率变动的影响为同比增长22%；按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度净利润为99.47亿美元，比去年同期的31.95亿美元增长211%。

孩子玩手机上瘾已经成为了一些家长头疼的问题，意大利立法机构近期就在着手解决此事。

孩子手机上瘾怎么办？意大利着手立法解决





近日意大利五星党近日向议会提交了法案，建议政府将过度依赖手机正式视作一种心理疾病，并对严重者进行开课治疗。如果你总是手机不离手，总害怕断网没电，就有可能是患上了“手机焦虑症”，这种症状和成瘾相似，需要专业辅助。

摩托罗拉今天正式发布了一款入门级机型，配置上和前代升级不大。



摩托罗拉发布Moto E6：与前代升级不大





近日国外知名运营商Verizon悄悄推出了售价150美元的摩托罗拉Moto E6，这款手机与其前代产品Moto E5升级并不大。Moto E6的处理器升级到了更强的骁龙435，但也将电池容量缩减到了3000毫安。该机预装Android 9 Pie，支持指纹识功能。

同为老牌手机厂商，诺基亚公司近期也将推出新机。







据外媒报道，有消息人士称诺基亚8.1将成为他们首款搭载弹出式前置摄像头的手机。诺基亚8.1的前置摄像头将搭载32MP的传感器，该传感器最近已经在vivo和OPPO手机上出现。此外，该设备将搭载安卓Q系统，配备8GB内存和256GB存储。

昨天刚刚发了财报，今天特斯拉的股票令人大吃一惊，异常的“好看”。



特斯拉股价暴跌14.73%：市值缩水68亿美元





昨天晚间，美股开盘后特斯拉股价直接跌超12%，并不断下挫，股价跌幅14.73%，市值蒸发超68亿美金（约合人民币467亿元）。分析人士认为，此次股价暴跌的主要原因是财报不及预期以及公司联合创始人即将离职。

红米的智能电视最近通过了3C认证，看来距离上市已经不远了。



红米智能电视已获3C认证 预计9月上市





国家质量认证中心公布的信息显示，红米旗下智能电视已获得3C认证，型号为L70M5-RA。目前关于该电视的规格还没有更多信息。此前有博主爆料，红米接下来会推出70英寸和40英寸两个版本的电视，目前已经开始生产。





好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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