中关村在线消息：7月25日消息，今天苏宁易购总裁侯恩龙出席了818购物节发布会，在这次发布会上侯恩龙提到了苏宁社群电商覆盖用户已超5亿。同时他还表示，5G手机将会成为明年整个市场的一大热点。



苏宁易购总裁谈5G手机：明年成市场主流

侯恩龙表示，对于全世界来说，5G的时代已经来临。今年中国5G产品可能在8月份开始陆续上市，目前苏宁联合华为、中兴、三星等发布5G版手机，“相信到明年五六月份，5G一定会成为市场的主流”。

昨天在国新办例行新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库介绍了《2019年上半年工业通信业发展情况》，指出中国通信业平稳发展，上半年电信业务总量同比增长25.7%。

此外，闻库表示，中国的5G网络和终端均已步入成熟，已有约二十款可上市5G手机，到年底会更多，网络设备比终端更早成熟。中国适时发放5G牌照是非常正确的，考虑到了网络和终端的成熟，也考虑了国家的发展、网络的发展、应用的发展，是很重要的基础设施。

在国内市场上，华为、中兴、OPPO、vivo、小米等公司先后展示自家的5G手机，其中中兴的Axon 10 Pro 5G手机今日接受预订，售价4999元，而华为Mate 20 X 5G版将于7月26日发布，月份上市，其他家的5G手机预计也会在8月份集中上市。

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