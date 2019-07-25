晚报：中国民营火箭发射 华为Mate X上市要再等

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

历史性零的突破！中国民营火箭第一次发射入轨

今日下午13:00，中国民营火箭首次完成入轨发射，是中国民营航天事业具有里程碑意义的一刻。





今天下午，民营火箭公司星际荣耀的双曲线一号遥一（SQX-1 Y1）固体运载火箭在中国酒泉卫星发射中心发射，并将多颗卫星及有效载荷送入300公里高度的预定轨道。

据悉，SQX-1 Y1采用三固一液的四级串联构型，全长21米，最大直径1.4米，起飞重量31吨，500公里SSO轨道运载能力为 260公斤。

此次SQX-1 Y1携带的有航天科工空间工程发展有限公司和北京理工大学的两颗卫星，搭载央视未来新星验证载荷、西瓜创客载荷以及星时代-6载荷等三个末子级载荷，外加两个商业配重。

Z点评：中国航空，加油！

余承东：华为Mate X上市还要再等等

据新潮电子徐林在微博透露，余承东表示华为Mate X上市还要再等等。



华为Mate X

据新潮电子徐林表示，其媒体朋友在在首都机场遇到了余承东，当时发现余承东用的正是华为Mate X，遂问及该机型何时能够开卖，对此余承东表示还要再等等。

华为Mate X 5G版在7月15日就已入网工信部，除了支持传统的网络制式外，还支持5G网络，而且是NSA和SA双模。

配置方面，华为Mate X配备麒麟980顶级芯片，采用内折屏设计，正面是一块6.6英寸大屏，背面屏幕尺寸6.38英寸，展开之后组成8英寸大屏。

同时该机还内置了首款7nm 5G芯片巴龙5000，采用4组5G天线设计，率先同步支持SA和NSA组网方式，当运营商切换到SA组网时无需换机，是一款真正的5G手机。

Z点评：看来我们要晚点能看到折叠屏产品了。

LG申请Folds和Arc商标：或推出可折叠手机

近日，据国外媒体Letsgodigital报道，LG电子在韩国专利商标局申请了“Folds”和“Arc”的商标。业内人士认为，LG公司申请这两个商标，主要是因为他们正计划推出可折叠手机。



LG申请Folds和Arc商标：或推出可折叠手机

事实上，去年10月的时候，LG就注册了多个与可折叠手机相关的商标，包括了LG Flex、Foldi、Duplex和LG Bendi。不过，LG方面却并没有透露太多有关可折叠手机的消息，因此目前大部分消息还在流言阶段。

据路透社报道，为了应对今年可能产生的竞争，LG显示已经决定投入3万亿韩元（约合26亿美元），来推进OLED生产线的发展。此次LG向OLED屏幕转型，也有LCD市场竞争压力越来越大的缘故。

Z点评：看来后续将会有越来越多的厂商加入折叠屏手机的大潮中。

菜鸟裹裹推出夜间寄快递服务：已在15个城市开通

今天菜鸟裹裹宣布推出夜间1小时寄快递服务，目前已在深圳、广州、厦门、重庆、武汉、长沙、成都、德阳、昆明、大理、内江、玉溪、黔西南布依族苗族自治州、遂宁和雅安等15个城市开通。其中深圳和厦门服务至晚上21点，其他城市为20点。



菜鸟裹裹宣布推出夜间1小时寄快递服务

市场调查显示，夜间寄送快递需求旺盛，时间越晚用户越多，其中深圳、武汉、长沙夜间用户最多。《阿里巴巴“夜经济”报告》显示，用户夜间消费次数越来越多，占全体消费比例超过36%。

菜鸟裹裹CEO李江华表示，"城市生活节奏越来越快，24小时都有快递需求。夜间寄件立足于满足更多人需要，带来更多的服务选择和更好的服务体验。"菜鸟裹裹夜间服务将会在更多城市推行。

Z点评：夜间也可以寄快递了，好评。

传vivo将推出首款搭载升降前置双摄机型

据外媒近日报道，vivo内部正在准备一款拥有升降式前置双摄的V系列新机——vivo V17，消息称该机将会于十月份在印度正式推出。



vivo将在印度市场推出V17系列机型

除了升降式前置双摄以外，报道称vivo V17还将会搭载后置四摄，目前关于该机的更多信息还暂未流出，但是外媒表示这款新机应该会主打高端市场。

Z点评：期待更高的屏占比。

腾讯申请8个“微信上车”商标 车载微信即将来临

国家商标局网站显示，腾讯目前已有8个“微信上车”商标通过审核。商标详情显示，商品服务范围包括运输商品包装；导航；运载工具故障牵引服务；汽车出租；自行车出租；电子数据或文件载体的物理储藏包裹投递；旅行预订；能源分配；交通信息等。



腾讯目前已有8个“微信上车”商标通过审核

今年5月份，腾讯全球数字生态大会上，腾讯车联总经理钟学丹正式发布了生态车联网解决方案。车载微信可实现语音交互、方向盘按键唤醒微信、通过微信发起导航等功能。

早在2018年10月份，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾就曾透露腾讯正在研发车载微信，但出于安全考虑，推迟了发布计划。目前来看，车载微信离上线不远了。

Z点评：开车要注意安全，不要一边驾驶一边看手机。

下半年新iPhone产量将达到7500万部

根据彭博社的报道，供应链方面称已经进入了下半年的苹果新iPhone生产状态。





报道称，今年下半年苹果的新iPhone将会准备7500万部，这个数量与去年同期水平差别不大，但需要考虑的是，今年将会有三款新iPhone。

当然，分析也称7500万部iPhone也不是今年都会卖出，苹果会根据首发的订单情况评估下个阶段的产量。

不出意外，苹果将在今年9月正式发布新一代iPhone，并在10月出货。

Z点评：看来苹果这次又“创新”在摄像头上了。

美国市场调研公司Superdata公布了6月份全球游戏收入数据。总体上6月份全球游戏收入增长2%，达到92亿美元。



6月份全球游戏收入数据出炉

排名显示，在PC游戏平台收入方面，《英雄联盟》、《地下城与勇士》、《梦幻西游2》、《穿越火线》与《堡垒之夜》位列前五位；主机平台游戏收入方面，《使命召唤：黑色行动4》、《堡垒之夜》、《NBA 2K19》、《侠盗猎车手5》与《超级马里奥制造2》位列前五位；手机平台游戏收入方面，《王者荣耀》、《精灵宝可梦Go》、《部落冲突》、《糖果粉碎苏打传奇》与《完美世界》位列前五位。

《守望先锋》游戏内购收入超过10亿美元，成为第64款仅通过游戏内容产生10美元收入的游戏。它也是暴雪继《魔兽世界》、《使命召唤》、《命运》、《Candy Crush》和《炉石传说》后第六个达成这一成就的游戏。

Z点评：跟任天堂合作之后，估计腾讯游戏还能继续稳居宝座。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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