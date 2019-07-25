最新调查：过半商界人士认为中国、印度成全球科创中心

中关村在线消息： 最近，一项针对全球商界人士的调查发现，全球有54%的受访者认为中国和印度将于2035年或之前超越美国，成为全球科技创新中心。

外媒公布的《创新经济全球问卷调查》中，访问了20个国家超过2000名商界人士。调查中受访者普遍看好科技在未来经济发展中的作用，新兴市场的商界人士对科技变革的看法较为乐观，并对未来几十年内科技在经济、商业和日常生活中所扮演的角色抱有高期望。



全球有54%的受访者认为中国和印度将成为全球科技创新中心

调查显示，2035年中国和印度将在科技领域占据主导地位这一观点，支持率最高的国家依次为南非（73%）、埃及（69%）和沙特阿拉伯（67%），均表示强烈同意。中国受访者对于中国和印度在技术上超越美国的前景持则持保守态度，仅有40%的受访者表示强烈同意或同意。

同时，全球39%的受访者认为，到2035年北京将成为全球顶尖的科技城市。在新兴市场中，强烈同意或同意这一观点的受访者占45%，高于已发展市场受访者的31%。

对于科技及城市化相关的观点，调查显示中国、越南以及印度的亚洲受访者认为自动驾驶汽车将会比人工驾驶汽车更普及。

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