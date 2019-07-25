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    LG申请Folds和Arc商标：或推出可折叠手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月25日消息，据国外媒体Letsgodigital报道，LG电子在韩国专利商标局申请了“Folds”和“Arc”的商标。业内人士认为，LG公司申请这两个商标，主要是因为他们正计划推出可折叠手机

    LG申请Folds和Arc商标：或推出可折叠手机
    LG申请Folds和Arc商标：或推出可折叠手机

    事实上，去年10月的时候，LG就注册了多个与可折叠手机相关的商标，包括了LG Flex、Foldi、Duplex和LG Bendi。不过，LG方面却并没有透露太多有关可折叠手机的消息，因此目前大部分消息还在流言阶段。

    据路透社报道，为了应对今年可能产生的竞争，LG显示已经决定投入3万亿韩元（约合26亿美元），来推进OLED生产线的发展。此次LG向OLED屏幕转型，也有LCD市场竞争压力越来越大的缘故。

    由于公司在智能手机等设备需求淡季大量投资OLED面板，因此2019年较为困难。公司在声明中称，将继续扩大其在OLED电视市场的领先地位。目前，LCD面板领域已经有越来越多的中国厂商加入，这也让LG显示不得不转向OLED。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：LG申请Folds和Arc商标：或推出可折叠手机http://news.zol.com.cn/722/7228055.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7228055.html report 795 中关村在线消息：7月25日消息，据国外媒体Letsgodigital报道，LG电子在韩国专利商标局申请了“Folds”和“Arc”的商标。业内人士认为，LG公司申请这两个商标，主要是因为他们正计划推出可折叠手机。LG申请Folds和Arc商标：或推出可折叠手机事实上，去年10月的时候，LG就...
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