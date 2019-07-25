联想正式发布Moto P50国行版 挖孔+带鱼屏

中关村在线消息：众所周知，一般的厂商都是在召开发布会之后才会将产品正式上市，但最近亮相却将这个流程反了过来。联想旗下Moto P50已经于7月20日正式在国内开售，然而发布会却在今天才在北京总部为这款新机补办了一场正式的发布会。



联想举办新品沟通会

据了解，Motorola P50正面采用一块比例为21:9的6.34英寸LCD挖孔屏，分辨率为2520×1080，前置2500万像素镜头开孔位于屏幕左上角；其背部采用四曲面3D玻璃设计，后置指纹识别与logo整合在一起；后置相机为4800万主摄+500万景深的双摄组合，其中主摄光圈为F/1.7，支持OIS，副摄光圈为F2.2。



Motorola P50屏幕比例为21:9

核心配置方面，该机搭载三星Exynos 9609处理器，配备6GB+128GB内存组合，并支持TF卡扩展；电池容量为3500mAh；另外该机还支持支持双卡双4G双VoLTE、蓝牙5.0、NFC等配置；手机底部标配USB Type-c接口。

价格方面，Motorola P50的定价为2499元，仅提供6GB+128GB一种版本，拥有琥珀咖和青金蓝来那个款配色，目前已经正式开售。

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