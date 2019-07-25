诺基亚第二季度财报：净亏损2.15亿美元 同比收窄27%

中关村在线消息：诺基亚今天发布了2019年第二季度财务报表。财报显示，诺基亚第二季度净销售额为63.41亿美元，较上年同期增长7%；诺基亚母公司股东的净亏损为2.15亿美元，较上年同期收窄27%。净亏损同比收窄30%，但不及市场预期。

诺基亚公布了2019年和2020年的全年目标。预计2019年每股收益在0.25欧元至0.29欧元之间，2020年每股收益在0.37欧元至0.42欧元之间。预计2019年第二季度和第四季度较为强劲，第一季较为疲软。



诺基亚今天发布了2019年第二季度财务报表

诺基亚总裁Rajeev Suri表示：“由于5G需求，具有竞争力的端到端产品组合以及加强的运营执行，诺基亚在第二季度实现了强劲增长。我们正在确认我们的2019年全年指引。我们还继续提升我们在5G的地位，现在有45个商业5G交易和9个现场网络。总的来说，我对诺基亚第二季度的表现以及我们在执行战略方面的持续进展感到高兴。”

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