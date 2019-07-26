净化车内空气 一个香氛就搞定

车内空间其实是很多车友们平时不太注意的一个地方，然而却又是经常所处的场所之一。汽车内部空间比较小，且经常处于密闭状态。因此，一旦不注意，车内的空气就会变得很差。

比如女朋友在副驾驶吃个榴莲，那车内的空气......（自行脑补）

然而这个问题，一个车载香氛就可以帮你搞定。车内好空气，从一个好的车载香氛开始。





















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除了改善空气快速祛除异味之外，好的香氛还可以让你有好的驾驶心情。

车内还没放香氛的车友们赶快来一个吧！

（本文图片来自互联网）

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