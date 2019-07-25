中兴展示Axon 10 Pro 5G版20倍变焦样张

中关村在线消息：近日，中兴旗下首款5G手机天机Axon 10 Pro 5G版已经正式开启预定，这也是国内首款上市的首款5G手机。中兴官微表示该机还将支持最高20倍混合变焦技术，并展示了20倍变焦的样张。



中兴天机Axon 10 Pro 5G版变焦样张

根据中兴公布的样张来看，天机Axon 10 Pro 5G版的20倍变焦实际成像效果比较稳定，画面的层次细节以及色彩饱和度都保持的不错，远在300米之外的建筑物依然能有效保留主体细节。另外，中兴还表示这个20倍变焦所采用的是三颗镜头接棒式的解决方案，在三颗镜头切换的过程中画面的曝光依然维持同一水准，画面整体的成像和颜色的差异较小。



中兴天机Axon 10 Pro 10倍/20倍样张

硬件规格方面，该机采用了4800万主摄+2000万广角+800万长焦的三摄组合。其中主摄支持四合一像素合成技术，光圈为F/1.7，广角镜头视角高达125度，可以最大限度扩展镜头的大场景捕捉能力，而长焦镜头支持3x光学变焦能力，光圈为F/2.4。硬件配置方面来看这是一台十分出色的拍照手机，再加上20倍混合变焦技术，将会为用户带来更加完善的拍照体验。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：中兴展示Axon 10 Pro 5G版20倍变焦样张http://news.zol.com.cn/722/7227764.html