每日精选：七夕情人节应该送什么礼物给女朋友

七夕情人节马上到啦，还在想着给女朋友送“死亡芭比粉”？Nonono~我们今天来一点有用实在的，总有一款是她满意的！



01 九阳便捷式榨汁机

给女朋友榨果汁不如直接送女朋友一个榨汁机!不能天天给她剥虾，就让她拥有一个能天天喝到新鲜果汁的榨汁机吧，别再提醒她多喝热水了！

九阳便捷式榨汁机可轻松放入包包里，总体积0.7KG，350ml。充满电就可以使用啦~10秒出汁，轻巧便捷，不管是在宿舍、办公室、还是旅游都可以使用。同时还可以用来做奶昔、冰沙等。304不锈钢刀耐磨耐腐蚀，可碎冰块，轻松拿下一杯果汁沙冰。杯子采用婴儿做奶瓶的材质制作，安心健康。大容量电池，4小时快充。随时随地与家人朋友分享新鲜。



九阳便携式榨汁机迷你家用小型果汁机电动榨汁摇摇杯料理机充电 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 149元 进入购买

02 飞利浦情侣电动牙刷

早上起来刷牙是每个人每天都要进行的程序，想不想你的女朋友每天早起就能看见你送的东西，给她买一支电动牙刷吧，让她每天都能想起你~





电动牙刷为声波震动牙刷，全新洁齿体验，30秒时段定时器将口腔分为4个区域，确保每个区域刷牙时间均匀，14次动力渐变模式，科技力量帮她“刷好牙，好刷牙”而且今天推荐的还是情侣款哦，买两支立减100元，还送3支刷头和收纳盒哟。



03 苏泊尔手持迷你平挂烫挂烫机

女朋友总抱怨衣服老是皱，咱也不能天天买新的呀，怎么办呢?可以送她小型手持挂烫机。







挂烫机强劲蒸汽，智能温控，护衣的新宠儿。居家使用不占用地，就算是出差旅行也容易携带，自动供水，快速出汽，一建熨平。四季衣服都可以轻松烫，现在购买还有优惠券可以领哟。



苏泊尔手持挂烫机家用蒸汽小型熨斗便携式迷你熨烫机烫衣服烫衣机 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 99元 进入购买

04 两用卷发棒夹板

出门约会聚会，女生除了化妆之外，还会打理一下自己的头发，美美地出门，一个漂亮的造型可以开心一整天！可以考虑送她一个两用的高效卷发棒夹板，实用不贵，还拿得出手~







卷发棒有6挡调温键，再也不担心温度持续太高会伤害到头发，还可以锁定温度，智能断电，轻松卷发和烫发，从此告别手残党，让女生加倍自信的神器~产品2年质保以旧换新，质量杠杠的，赶紧下单吧。





THEO电卷发棒女直发器小夹板卷直两用内扣不伤发大卷刘海懒人神器 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 79元 进入购买

05 女生必备TT梳

TT梳号称英国王妃御选，今天推荐的网红天使款，很多女孩子都有入手啦，如果你女朋友还没有的话，可以给她买一个，呵护秀发，告别头发打结、静电，可有效抑菌，改善掉发和按摩头皮。







TT梳长短软齿可改善静电，波浪软齿尊享头皮SPA，科学的梳齿空间可较少掉发，女孩子用了都爱不释手！记得给她惊喜哦~

06 九阳滤水器

如果你不能在她身边为她换水桶的话，就为她买一个滤水器吧，方便时时有水喝，只有健康的水才能保证身体健康，皮肤状态好。除了女朋友可以用之外，也可以送爸妈，给老人一份健康关爱。

滤水器可以平衡水质，过滤掉有害物质和杂质，4层多效过滤，有效减少水垢、余氯和异味等。用来做饭和饮用都是不错的选择，还可以提升口感，告别桶装水。滤芯使用寿命可达60天，享受纯净生活，给家人更多的呵护。



九阳净水壶过滤器厨房自来水家用净水器直饮过滤水壶净水杯滤芯 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 59元 进入购买

07 懒人挂脖小风扇

在室外不想随时拿着小风扇又想感受凉风？室外没了空调就变得很艰难，闷热又难受，但是有了它——懒人挂脖小风扇，再也不担心女朋友在路上抱怨热啦!

懒人挂脖小风扇释放双手，重仅150g，出行无负担，还防止出汗 脱妆，多场景随时可享受清凉。风扇人体贴合，弧线设计，就算是运动也不容易掉落。三挡风调节，解放双手~7小时长时续航可360度旋转，多种颜色可选哟!

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