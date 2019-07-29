7月科技新品回顾：5G手机终于能买了

现在，2019年7月即将进入尾声，科技圈下半年的较量也在悄无声息中拉开序幕了。那么，7月有哪些新产品与广大消费者见面了呢？下面笔者带大家一起回顾一下。

01 手机新品

7月4日，华为P30推出了6GB RAM+128GB ROM的版本。售价和8GB+64GB版本一样，为3988元。



华为P30 6GB+128GB版

据了解，华为P30 6GB+128GB版在其他方面的配置与已经发售的华为P30一样，只是内存组合有所变化，华为P30在之前已经推出了8GB+64GB、8GB+126GB和8GB+256GB版本。

华为Mate 20 X 5G版

7月26日下午，在华为终端沟通会上，华为正式发布了旗下首款5G手机Mate 20 X 5G版。

华为Mate 20 X 5G版发布

华为Mate20 X 5G版在外观设计上与4G版无太大差别，不同的是华为Mate20X 5G版机身背面印有醒目的“5G”字样。



Mate20 X 5G版实拍机

核心硬件上也是大致相同。不同的是，Mate20 X 5G版搭载的是麒麟980+巴龙5000芯片，且同时支持这两种5G组网。因此华为Mate20 X 5G版也是获的首张中国5G进网许可证的5G双模制式手机，支持双卡切换和目前三大运营商的所有主流5G制式。



华为Mate 20 X 5G版速度比拼4G块10倍

另外在发布会现场，中国信息通信研究研泰尔终端实验室的马鑫还现场分享了5G终端的测试标准。其中在测试数据上，华为Mate 20 X（5G）通信能力达到了泰尔五星水平。也就是实现了10倍于4G网络的速度。



华为Mate 20 X 5G版已经开始预约

目前华为Mate 20 X 5G版已经开始预约，并仅有8+256GB版提供，售价为6199元，8月16日正式开售。

7月26日下午的华为终端沟通会上，除了正式发布的旗下首款5G手机Mate 20 X 5G版。之外，华为还公布了搭载麒麟810芯片的华为nova 5i Pro。

外观方面，华为nova 5i Pro搭载极点全面屏，后置摄像头模组采用经典矩阵式镜头设计。



华为nova 5i Pro

配置方面，华为nova 5i Pro采用了麒麟810人工智能芯片，搭载自研达芬奇架构NPU，支持双卡双VoLTE，支持AI美体视频，新一代GPU Turbo适配60款游戏，降低功耗10%；强大NPU算力支持，实现毫秒级AI抠图算法。

摄像头方面，华为nova 5i Pro前置支持3200万像素的人像超级夜景，后置搭载了4800万像素的AI四摄。



华为nova 5i Pro三种配色

配色方面有极光色、翡冷翠、幻夜黑三种。

除了公布了华为nova 5i Pro之外，华为官方还宣布，早前上市的nova 5/5i系列在上市首月中国市场总销量突破200万台。



华为nova 5i Pro售价和发布日期

售价方面，华为nova 5i Pro售价2199元起，其中6+128GB版的售价为2199元，8+128GB售价2499元，8+256GB版售价2799元。发布当天下午开启预售，8月2日上午10:08正式开卖。

荣耀9X/9X Pro

7月23日消息，荣耀公司在西安发布了荣耀9X系列新品，共两款产品，分别为荣耀9X和荣耀9X Pro。

荣耀9X系列拥有魅海蓝、魅焰红、幻影紫与幻夜黑四种配色，荣耀9X起售价为1399元，荣耀9X Pro起售价为2199元。





荣耀9X系列将采用6.59英寸全面屏，配备升降式前置摄像头。此次荣耀9X的屏占比达到了92%，并通过指纹键与电源键一体化设计减少按键的数量。

麒麟810是荣耀9X系列的一大卖点。这款芯片是华为7nm制程的芯片。麒麟810是华为第一款8系列芯片，采用旗舰级7nm制程，旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

摄像头方面，荣耀9X依旧采用后置4800万像素双摄像头，而荣耀9X PRO将搭载后置三摄，包括4800万像素主摄、800万像素广角镜头以及200万像素景深镜头。除此之外，荣耀9X Pro还将配备荣耀猫头鹰算法和102400的ISO，AIS手持超级夜景支持最长30s曝光。

其他技术方面，荣耀9X系列支持华为自研的方舟编译器以及EROFS超级文件系统，并搭载了麒麟Gaming+技术。液冷散热和AI智慧节电可以让游戏运转的更加流畅。荣耀9X系列还支持AI智慧通信2.0，带来更多方便生活的体验。





售价方面，荣耀9X将推出三个不同容量的版本，4GB+64GB售价1399元，6GB+64GB售价1599元，6GB+128GB售价1899元。荣耀9X PRO将推出两个不同容量的版本，8GB+128GB售价2199元，8GB+256GB售价2399元。

OPPO Reno巴萨定制版

7月17日，OPPO正式推出了OPPO Reno巴萨定制版，并且支持十倍变焦。采用巴萨罗那经典的红蓝配色。26日，该机正式发售，售价为4799元。



OPPO Reno巴萨定制版开启预售

从图片中可以看到，OPPO Reno巴萨定制版采用了巴萨经典的红蓝配色，并融合了近年来十分流行的渐变设计，机身背部下方还保留了巴萨的队徽。OPPO官方介绍称：巴萨不只是一家俱乐部，更是一种永不言弃的精神，红色代表着撼人心魄的热情，而蓝色代表着把控全场的冷静。



OPPO Reno巴萨定制版各方面都融入了巴萨元素

另外，OPPO还在系统内定制了巴萨主题的UI，系统内置巴萨赛程日历、巴萨Breeno速览卡片、巴萨专属铃声、巴萨拍照水印等各种巴萨的元素。并打造了定制的包装盒，以及一些定制的主题配件。从各个方面融入了巴萨精神。



OPPO Reno巴萨定制版拥有专属配件

配置方面，OPPO Reno巴萨定制版会与普通版保持一致。正面采用一块6.6英寸2340×1080显示屏，支持新一代光学屏下指纹识别；搭载高通骁龙855处理器；内置4065mAh电池，并支持VOOC 3.0闪充。后置相机为4800万主摄+1300万潜望式长焦+800万超广角的三摄组合，支持十倍混合光学变焦。

7月17日，vivo正式推出旗下新机——vivo Y7s。该机搭载了时下最流行的后置三摄和屏下指纹技术，售价为1798元。



vivo Y7s正式推出

据了解，这是vivo首款搭载屏下指纹的Y系列机型，并且还支持Face Wake面部识别，能够快速、安全的智能识别面部特征。



vivo Y7s采用水滴屏设计支持屏下指纹

核心配置方面，vivo Y7s正面采用了一块6.38英寸OLED水滴屏，屏幕比例为19.5:9。核心搭载联发科Helio P65处理器，配备6GB内存+128GB存储组合。另外，该机还使用了Multi-Turbo多涡轮加速引擎技术，可以极大限度的保证游戏的CPU、内存资源通畅，为用户带来更加稳定畅快的游戏体验。



vivo Y7s采用后置三摄方案

其他方面，该机还内置了4500mAh，并支持18W快充规格。后置相机采用三摄方案，规格分别为1600万主摄+800万超广角+200万景深镜头，前置相机则为1600万像素。该机于7月20日上午10点正式开卖。

realme X蜘蛛侠限定版

7月9日上午10点，realme官方宣布推出的realme X《蜘蛛侠：英雄远征》电影定制礼盒版正式开售。



realme X 蜘蛛侠电影定制礼盒版开售

realme X《蜘蛛侠：英雄远征》电影定制礼盒版是realme与蜘蛛侠电影合作，专门为粉丝们推出的。这款礼盒从包装到手机都充满了蜘蛛侠的炫酷元素，拥有蜘蛛侠定制版的手机壳以及专属主题。而手机主体则与realme X普通版相同，采用了蒸汽白的配色版本。



realme X 蜘蛛侠版还拥有专属手机壳与UI设计

配置方面，realme X正面搭载一块6.53英寸三星AMOLED屏幕，屏占比高达91.2%，前置1600万像素升降摄像头，后置4800万+500万像素双摄像头，全系标配骁龙710处理器，仅提供8GB+128GB存储组合，电池容量为3765mAh电池，采用屏下指纹技术。

价格方面，这款限定礼盒版仅提供了8GB+128GB一种存储组合，售价为1799元，与普通版首发价保持一致。

Moto P50国行版

7月25日，联想旗下Moto P50国行版正式发布。值得一提是，早在7月20日，该机就已经开启销售。



联想举办新品沟通会

据了解，Motorola P50正面采用一块比例为21:9的6.34英寸LCD挖孔屏，分辨率为2520×1080，前置2500万像素镜头开孔位于屏幕左上角；其背部采用四曲面3D玻璃设计，后置指纹识别与logo整合在一起；后置相机为4800万主摄+500万景深的双摄组合，其中主摄光圈为F/1.7，支持OIS，副摄光圈为F2.2。



Motorola P50屏幕比例为21:9

核心配置方面，该机搭载三星Exynos 9609处理器，配备6GB+128GB内存组合，并支持TF卡扩展；电池容量为3500mAh；另外该机还支持支持双卡双4G双VoLTE、蓝牙5.0、NFC等配置；手机底部标配USB Type-c接口。

价格方面，Motorola P50的定价为2499元，仅提供6GB+128GB一种版本，拥有琥珀咖和青金蓝两种配色，7月20日开启售卖。

7月4日，联想新款手机Z6正式发布。售价方面，6+64GB售价为1899元，6GB+128GB售价为2099元，8GB+128GB售价为2499元。



联想Z6开启预约

配置方面，联想Z6正面采用一块6.39英寸OLED水滴屏，支持第六代屏下指纹识别，屏占比为93.1%，并支持HDR 10画质增强；机身背部采用后置三摄的设计，规格分别为500MP虚化+2400MP（F1.8）主摄+800MP变焦镜头，三摄模组竖置排列在机身背部左上角。机身采用四曲面设计，整体外观比较圆润。



联想Z6配置详情

核心配置方面，联想Z6搭载了高通骁龙730处理器，配备最高8GB+128GB UFS 2.1存储空间（支持最高512GB扩展内存）；内置4000mAh电池，支持15W QC3.0快充协议；机身整体采用轻薄设计，整机的重量仅为159g；运行ZUI 11系统；另外还支持杜比全景声，触控Boost技术等特性。

华硕ROG Phone2

7月23日，华硕在京举行“天生BUFF”全球发布会，正式发布了腾讯游戏深度定制的华硕ROG游戏手机2。

华硕今日发布腾讯游戏深度定制的ROG游戏手机2

据了解，华硕ROG游戏手机2腾讯游戏定制版搭载骁龙855+移动平台，采用了最新的三丛集八核心架构，内置Qualcomm Kryo 485 CPU超级内核；GPU为Adreno 640，较前代提升约15%；内置10GB内存起步，最高12GB内存，存储空间128GB起步

其他配置方面，该机内置6000毫安电池，支持30W快速充电；配备1300万像素的前置摄像头和双后置摄像头系统；散热方面支持3D蒸汽冷却系统和外部夹式冷却器。

价格方面，ROG游戏手机2腾讯游戏定制精英版售价为3499元，目前处于预约状态。

02 DIY新品

华硕电竞显示器：ROG Swift PG65UQ和ROG Swift PG279QR

7月23日下午，在华硕“天生buff”发布会上，华硕新推出了两款显示器，一个是ROG Swift PG65UQ巨幕电竞显示器，65寸4K 120Hz，另外一款是ROG Swift PG279QR电竞显示器，27寸2K 165Hz。



华硕推65寸BFGD巨幕显示器：4K 120Hz 价格震撼

其中ROG Swift PG65UQ巨幕电竞显示器就是去年NVIDIA推出的BFGD(Big Format Gaming Displays)显示器中的一员，4K 3860x2160分辨率，120Hz刷新率，支持G-SYNC ULTIMATE 技术。

华硕ROG Swift PG65UQ显示器还支持剧院级 DCI-P3 色域，相比 sRGB 高出约 25% 的色彩范围，其搭配 178°广视角面板，不仅能显示趋近真实的色彩，还可以大幅减少画面色偏，提供更好的视觉效果。

ROG Swift PG65UQ显示器之前就已经开始上市预售了，售价是34999元，在ROG发布会上华硕再提了一遍，显示器卖3.5万元的价格还是足以令人印象深刻。

微星：7款X570主板

7月，微星发布了7款X570主板产品。据了解，X570芯片是由AMD研发的新产品。



微星发布了多款X570主板产品

本次X570系列新品加入了微星多项全新研发技术，以MEG X570 GODLIKE为例，这款主板导入了微星专利的双滚珠风扇，以及极速Lightning Gen4解决方案。

此外，此次的X570系列主板主要分为两类，一类是面向游戏玩家，另一类是面向设计工作者。其中游戏玩家包括MEG系列、MPG系列和MAG系列。设计工作者这边包括全新的PRESTIGE系列和PRO系列。

英伟达：三款RTX SUPER系列显卡

据外媒报道，英伟达正式推出了三款RTX SUPER系列显卡，分别是GeForceRTX2060 SUPER，GeForce RTX 2070 SUPER和GeForce RTX 2080 SUPER显卡。相比标准版，超级版RTX显卡价格基本持平，显卡速度有适度提升。



英伟达正式推出了三款RTX SUPER系列显卡

根据英伟达官方数据，超级版RTX显卡在速度方面比标准版提升了15%左右，高阶性能水平提高20%到25%，显存也有相应提高。另外，英伟达指出，RTX 2080 Ti显卡仍然是顶级显卡，不会因为超级版显卡的推出而改变。

价格方面，超级版RTX 2070和2080显卡的价格与标准版相同，分别为499美元和699美元，超级版RTX 2060显卡比标准版高出50美元，售价399美元。



超级版RTX显卡在速度方面比标准版提升了15%左右

时间方面，超级版RTX 2060和超级版RTX 2070将于7月9日上市，超级版RTX 2080将于7月23日上市。

英特尔至强铂金8284

7月，英特尔上线了一款型号为“至强铂金8284”的旗舰级处理器，标价15460美元（约合人民币10.6万元）。



英特尔发至强铂金8284：28核心 售价10.6万

根据英特尔公开信息，“至强铂金8284”为28核心56线程，主频达到3.0GHz，最高单核加速频率为4.0GHz，采用38.5MB三级缓存、48条PCIe 3.0总线。

其他方面，“至强铂金8284”热设计功耗为240W。支持六通道DDR4-2933内存，最大容量1TB。标价高达15460美元（约合人民币10.6万元）。

不仅如此，英特尔还公布了至强铂金其他系列产品的价格，也都是一个顶一个贵。至强铂金8280L定价17906美元（约合人民币12.3万元）；至强铂金8280M定价13012美元（约合人民币8.9万元）；至强铂金8280定价10009美元（约合人民币6.9万元）。

03 游戏机新品

任天堂Switch Lite

7月10日，任天堂正式发布了Nintendo Switch家族新掌机设备Switch Lite。任天堂表示该设备将于9月20日正式上市，售价为199.99美元（约合人民币1376）。



任天堂发布Nintendo Switch家族新掌机设备Switch Lite

据任天堂的宣传表示，该设备为掌机设备，因此无法连接电视。

外观方面，新掌机Switch Lite有三种颜色，分别为黄色，灰色和绿松石，表面为哑光质感。



新掌机Switch Lite有三种颜色，分别为黄色，灰色和绿松石

此外，还有一个《精灵宝可梦：剑与盾》的定制版，外观为灰色。



《精灵宝可梦：剑与盾》定制版掌机

屏幕方面，由Switch的6.2英寸缩小到5.5英寸，分辨率保持相同720p，无法调节亮度。

续航方面，电池续航比Switch略有提升，可以使用大约为3-7小时。



任天堂表示该机为“手提专用”

新Switch Lite的手柄不支持拆卸，不支持HD震动功能，如果需要玩双人游戏需要另行购买Joy-Con控制器。

值得一提是，新Switch Lite的方向键改为经典的十字按键。

此外，Switch上备受争议的支架也在新掌机中取消了。



只要能用手持模式在Switch上玩的游戏都可以在Switch Lite上玩

除了上述差异外，任天堂表示两款机型之间没有性能上的差异，Switch上的控制器配件都可以使用，只要能用手持模式在Switch上玩的游戏都可以在Switch Lite上玩。

任天堂表示，该掌机的预定将于8月30日在各地游戏经销商和网上商店开启。

Xbox One S青春版

7月25日，微软在其官方商城正式上架了Xbox One S无光驱版本，在国内被命名为Xbox One S青春版。微软在上名页面中明确表示，这款主机并不支持Xbox One实体光盘，售价1899元。



Xbox One S青春版开启预订：7月30日发货

据了解，Xbox One S青春版套装内包含Xbox One S 全数字体验主机一台 ，Xbox 手柄（冰雪白）一个，内置《决战喵星》和《明星高尔夫》两款游戏以及高速 HDMI 缆线和电源线。这款产品目前已经在微软官方商城开启预售，7月30日起陆续发货。

Steam掌机SMACH Z

早在几年前就开始众筹的便携式Steam掌机SMACH Z终于在今年7月开启官网售卖，售价699美元起（约合人民币4810元）。



便携式Steam掌机SMACH Z现已上架官网

外观方面，SMACH Z机身左右各附有圆形Touch Pad触控、Analog摇杆及XYAB4按键。主机顶部两侧各有两个按钮。据了解，该设计灵感来源于SteamController。



SMACH Z的设计灵感来源于SteamController

重量方面，SMACH Z整体重量相对较重，约为600g。

配置方面，该掌机搭载了AMD V1000系列四核处理器，型号为AMD V1605B，4核8线程，主频为2.0-3.6GHz。

核心显卡为Vega 8，拥有512个流处理器，频率最高1.1GHz，整体热设计功耗12-25W范围可调 ，SMACH Z也是第一款使用该型号APU的掌上设备。



SMACH Z是第一款使用AMD Vega 8 APU的掌上设备

内存为DDR4 2400MHz，固态硬盘为m.2格式，分别有多种规格可选。



屏幕则采用了6英寸的1920x1080分辨率的全触控屏。提供HDMI输出可以连接外接显示器，支持最大4K分辨率的影像输出。

系统则有SMACH OS Linux和Windows 两个版本可选。

目前，据官网显示，该掌机有三种规格配置，售价为699美元起（约合人民币4810元）。



官网公布的售价

1、4GB+64GB 无摄像头：699美元（约合人民币4810元）

2、8GB+128GB 5MP摄像头： 899美元（约合人民币6200元）

3、16GB+256GB 5MP摄像头： 1099美元（约合人民币7500元）

据了解，SMACH Z原名为SteamboyMachine，开发商为SMACH Team。是一款主打运行Steam游戏的掌机，同时也是首款能够运行Steam OS的掌机。

04 笔记本新品

7月10日，ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版与ThinkPad X1 Yoga 2019正式上上市。

配置方面，两款新品均搭载八代Whiskey Lake架构英特尔处理器，可选最高亮度500尼特的4K屏幕，以及最高16GB内存与2TB PCIe NVMe硬盘。



ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版机身薄至14.95mm

ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版主打4G联网功能，购买随机附赠6个月的流量套餐，每月上限为15G，超量限速不断网。



ThinkPad X1 Yoga 2019搭配水雾灰配色

ThinkPad X1 Yoga 2019主打360°变形+触控屏幕，笔记本可以随工作状态随意变换形状，可变为笔记本、帐篷、平板灯多种形态。

价格方面，ThinkPad X1 Carbon 2019 LTE版起售价10299元，最高12999元；ThinkPad X1 Yoga 2019起售价格10999元，最高19999元。

7月23日，荣耀发布了MagicBook Pro笔记本电脑。MagicBook Pro最大的卖点就是全面屏的设计，荣耀也表示这是全球首款16.1英寸全面屏轻薄本。

荣耀MagicBook Pro采用四边超窄边框设计，将16.1英寸无界全面屏放入15.6英寸小机身中，90%超大屏占比，IPS全高清16:9屏幕，同时具备100%sRGB广色域。





MagicBook Pro的屏幕尽管有16.1英寸，但因为采用了全面屏设计，所以比主流的15.6英寸笔记本更加的紧凑。同时，轻薄也是MagicBook Pro主打的一个特性，这款笔记本要比MacBook Pro轻上130g。

性能方面，MagicBook Pro搭载全新第八代英特尔处理器，全新英伟达MX250独立显卡，拥有游戏本级别风扇马达，内置56Wh电池，支持14小时长续航，全系采用PCIe SSD，DDR4双通道内存，支持双天线千兆WLAN和蓝牙5.0。

值得一提的是，MagicBook Pro将采用隐藏式摄像头，摄像头设计在了顶部的按键里面，有需要时随时可以开启。这款机型还支持指纹式电源键，内置独立安全芯片，开机进入系统一键完成。





售价方面，MagicBook Pro首发将带来两个不同配置的版本，i5/MX 250/8GB/512GB版售价为5499元，i7/MX 250/8GB/512GB版售价6199元。29日正式上市。

另外，还有一款i7/MX 250/16GB/ITB的版本，售价为7999元，8月份正式开售。

此外，发布会现场还公布了MagicBook 2019的性能升级版本，i5/MX 250/8GB/512GB版售价4999元，将于7月29日正式开售；i7/MX 250/8GB/512GB版售价5699元，8月开售。

05 电视新品

索尼4K HDR电视U8G

7月2日，索尼正式发布了4K HDR电视新品——U8G系列液晶电视。作为主打年轻人市场的新一代电视机，U8G继承了索尼一贯简约的特色，采用悬浮屏设计，屏占比高达95%，简单的背部设计、精细的线缆惯例功能赋予U8G极高的颜值。



U8G系列液晶电视采用悬浮屏设计

性能方面，U8G有以下特色：配备索尼自主研发的4K HDR图像处理芯片，内置独特技术，让细节部分更加精确，能够出色地表现出光影效果；搭载100/120Hz高刷新率面板，配备Motionflow XR动态补偿技术，保证了不会产生拖影的情况；采用多声道屏幕声场技术，在背部上方左右两端各搭载一枚高频声场定位扬声器，让声音更加立体。



U8G配备索尼自主研发的4K HDR图像处理芯片

另外，U8G不设置开机广告。索尼与腾讯视频展开合作，内置15万余部的电视剧、1.1万余部电影和3000多部经典电影大片。发布之后索尼U8G电视就已发售，有两个尺寸不一的版本，65英寸版售价9699元，55英寸版售价6699元。

06 其他智能硬件设备新品

华为移动路由5G CPE Pro

7月26日，华为5G全网通智能路由器——华为5G CPE Pro正式发布。据悉5G CPE Pro是国内首款支持5G全网通的智能路由器。



华为移动路由5G CPE Pro

华为官方表示，该路由器搭载巴龙5000芯片，支持Sub6G全频段覆盖，5G网络下，理论峰值速率可达4.6Gbps。

其他配置方面，华为5G CPE Pro采用双高导热散热片与流体力学设计，散热效率提升了30%，与上一代相比，其体积缩小45%，5G网络峰值性能提升60%。

值得一提的是，华为5G CPE Pro支持4G/5G，以及支持NSA与SA多模组网。当用户插入5G SIM卡后，4G手机也能实现5G网络接入。



华为移动路由5G CPE Pro售价

华为移动路由5G CPE Pro售价2499元，发布当天开启预售，7月29日正式开售。

荣耀手环5

7月23日，荣耀发布了新款智能手环荣耀手环5。这款手环最大的卖点就是新增了血氧检测功能，可以让人们更加全面的认识到自己的身体状况。





基础功能方面，荣耀手环5的分辨率为240×120，ppi为282，采用了一块0.95英寸AMOLED的彩色屏幕。一次充电，手环的续航可以长达14天。各种应用的信息都可以通过不同的标识来轻松确认。同时，荣耀手环5具有50米防水、泳姿识别、搭载六轴传感器、10种运动模式和支持支付宝离线支付等功能。

荣耀手环5于发布当天下午18：00正式开售，售价为183元，搭载NFC功能的版本将于7月29日10:08正式开售，售价219元。

京鱼座AI音箱C1

7月4日，京东正式对外宣布将推出全新一代语音智能产品京鱼座AI音箱C1。这款智能音箱现在已经在京东商城上架，原价为269元，首发将会获得限时特惠价格199元。



特惠199元！京东发布京鱼座AI音箱C1

根据京东官方介绍，京鱼座AI音箱C1是京鱼座品牌的第一款产品。京鱼座AI音箱C1配置了4麦克风环形阵列，辅以波束成形及降噪技术，可实现室内环境下5米范围的语音交互呈现。同时依托强大的人工智能，京鱼座AI音箱C1的语音识别准确率高达97%以上。

同时，京鱼座AI音箱C1还搭载了众多有声软件，覆盖了主流的有声软件。除此之外，京鱼座AI音箱C1还加入了语音通话功能，可以随时让用户与家人进行通话。

Wacom Cintiq 22

作为全球顶尖数位板产商，Wacom公司在今年早些时候推出了入门级Cintiq 16 平板，该款是为年轻创意者和美术爱好者提供入门级产品。不过，Wacom似乎并不满意它的尺寸，7月又推出了更大一号的产品—— 21.5 英寸的Cintiq 22。

据介绍，Cintiq 22分辨率为 1920×1080，覆盖 72% NTSC 色域，辅以类似纸张的防眩光玻璃表面，支持 HDMI 和 USB 2.0。搭配的最新的 Pro Pen 2 手写笔，支持 8192 级压感和倾角检测，无需充电。



Wacom推出了21.5 英寸的Cintiq 22

Cintiq系列主要是面对学生党和新晋专业人士，Cintiq Pro则是面向那些对配置有高要求的创作者。Cintiq 22适合预算有限的新入门人士购买。

售价方面，尽管Cintiq 22 只是 Cintiq 16 放大版，但价格足足贵了两倍，达到1199 美元，约合人民币8250元。该产品已在亚马逊、Wacom 官网等平台上架。

以上就是2019年7月科技类全品新品汇总，更多数码资讯敬请关注中关村在线。

（本文图片来自互联网）



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