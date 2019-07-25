滴滴获丰田6亿美元投资：将在智能出行领域展开合作

中关村在线消息：今天，滴滴出行宣布与丰田汽车在智能出行领域展开合作。滴滴与丰田将成立合资公司，开展面向网约车司机的车辆相关服务。丰田将对滴滴及合资公司投资，投资额达6亿美元。

此次合作是滴滴洪流联盟的进一步拓展，滴滴于去年4月发起洪流联盟，共建汽车运营平台，目前已与国内外30余家汽车制造商展开合作。



滴滴出行宣布与丰田汽车在智能出行领域展开合作

丰田汽车副社长友山茂树表示：“很高兴能与滴滴一起，进一步加强对于丰田智能互连服务及下一代纯电动车的应用，从而强化合作关系。今后将与滴滴一起，开发受中国消费者欢迎且安全安心的移动出行服务。”

滴滴出行高级副总裁朱景士表示：“滴滴希望和国内外产业伙伴一起努力，推进国家的新能源和智慧交通发展战略。我们会结合滴滴智能出行网络的规模运营经验与丰田领先的汽车互联技术，共同构建新一代智慧交通技术架构，推动城市的可持续发展。”

事实上滴滴在自动驾驶领域的布局早在去年就开始了。去年5月，滴滴出行获得了在美国加州测试自动驾驶汽车的许可。9月份，滴滴在北京拿到了自动驾驶技术路测的牌照。

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