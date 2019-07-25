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    任天堂确认参展CJ2019：带来多款Switch游戏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：7月25日消息，今天上午@腾讯NintendoSwitch 官方微博宣布，腾讯将携手全球知名娱乐厂商任天堂参展ChinaJoy2019，这也是任天堂第一次以本社的名义参展ChinaJoy

    任天堂确认参展CJ2019：带来多款Switch游戏
    任天堂确认参展CJ2019：带来多款Switch游戏

    微博中提到，玩家可以在Nintendo Switch的展区内试玩到《超级马力欧 奥德赛》《精灵宝可梦 Let's Go! 皮卡丘/精灵宝可梦 Let's Go! 伊布》《塞尔达传说 旷野之息》《马力欧卡丁车8 豪华版》等游戏。在提供精彩试玩之外，腾讯与任天堂还准备了别致的小礼物。

    昨天上午，在发出了腾讯Nintendo Switch媒体通气会的邀请函之后，腾讯也正式开通了Nintendo Switch的新浪微博和微信公众号。这也意味着距离Nintendo Switch国行版的推出并不遥远了。

    根据官方介绍，Nintendo Switch是全球知名娱乐品牌任天堂的最新游戏主机，一台主机，三种形态。您可以切换使用电视模式、桌面模式或掌上模式，无论在家里的沙发上，还是通勤的地铁上，或是与朋友聚会时，都能随时随地畅玩任天堂的高品质游戏。 

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7227601.html report 873 中关村在线消息：7月25日消息，今天上午@腾讯NintendoSwitch 官方微博宣布，腾讯将携手全球知名娱乐厂商任天堂参展ChinaJoy2019，这也是任天堂第一次以本社的名义参展ChinaJoy。任天堂确认参展CJ2019：带来多款Switch游戏微博中提到，玩家可以在Nintendo Switch的展区内...
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