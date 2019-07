中关村在线消息:7月25日消息,今天微软在其官方商城正式上架了Xbox One S无光驱版本,在国内被命名为Xbox One S青春版。微软在上名页面中明确表示,这款主机并不支持Xbox One实体光盘,售价1899元。



Xbox One S青春版开启预订:7月30日发货

据了解,Xbox One S青春版套装内包含Xbox One S 全数字体验主机一台 ,Xbox 手柄(冰雪白)一个,内置《决战喵星》和《明星高尔夫》两款游戏以及高速 HDMI 缆线和电源线。这款产品已经在微软官方商城开启预售,将于7月30日起陆续发货。

