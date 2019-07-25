中关村在线消息：7月25日消息，据外媒报道，今天特斯拉公司除了公开新一季度财报之外，还召开了股东电话会议。在电话会议上马斯克宣布，公司联合创始人兼长期首席技术官斯特劳贝尔（J·B·Straubel）已经离职，目前担任特斯拉高级顾问。



特斯拉联合创始人离职：他把马斯克带进公司

事实上，一些内部人士表示过去几个月时间里，斯特劳贝尔就已经很少出现在特斯拉的总部中，当时就有一些传闻认为这是他离职的前兆。他本人参与了这次的电话会议，表示他的离职并不是因为他对特斯拉缺乏信心。值得一提的是，正是斯特劳贝尔把马斯克带到了特斯拉。

根据之前财报的数据，特斯拉第二季度营收为63.50亿美元，与去年同期相比实现了40.02亿美元增长59%；特斯拉第二季度净亏损为3.89亿美元，较去年同期的净亏损为7.43亿美元有所收窄；特斯拉第二季度来自于汽车业务的营收为53.76亿美元，与去年同期的33.58亿美元相比增长60%。

特斯拉第二季度电动车交付总量为95,356辆。其中，Model S、X车型的交付量为17722辆，Model 3的交付量为77634辆。

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