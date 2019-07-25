早报：iPhone计划采用柔性屏 索尼将推黑卡7相机

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

一直有传言表示苹果公司将与LG合作研发iPhone，近日就有类似消息出现。

iPhone将搭载LG柔性屏：2020年推出





随着LG今年在韩国开始大规模生产其柔性OLED面板，据报道称苹果公司有兴趣与LG公司达成协议，苹果公司将在2020年推出带有柔性OLED屏幕的iPhone。LG Display的首席财务官Jeong Seo-hee曾表示，首批柔性OLED屏幕将在今年第三季度开始生产。

Facebook即将与FTC和解，只不过这次他们要出血了。



Facebook即将与FTC和解：支付50亿美元罚金





据外媒报道，当地时间周三上午，美国联邦贸易委员会(FTC)正式宣布与Facebook达成罚金高达50亿美元的和解协议，这是对剑桥分析公司(Cambridge Analytica)丑闻和有关Facebook其他侵犯隐私行为长达数年的调查结果。

除缴纳50亿美元的罚款之外，Facebook还需要对其开发的每一款新产品或服务进行隐私审查，相关审查必须按季度提交给首席执行官和第三方评估人员。

经常有人随意破坏共享单车，这次你可要注意了，因为这很有可能导致拘留。

广州一男子被拘留七天：皆因恶意破坏共享单车







近日，越秀区公安分局光塔派出所民警巡逻至惠福西路附近，发现一男子正在用石头对停放路边的共享单车恶意破坏。巡逻民警迅速把该名男子抓获，并带回派出所处理。

经调查，嫌疑男子由于多次用手机软件开共享单车未果，为泄愤，拾起路边砖头将车辆智能锁及车身砸坏，致车辆无法正常使用，造成直接经济损失1500元。目前，越秀警方已依法对其行政拘留7日。

摩尔定律还在发挥他的作用，台积电的3nm工艺正在研发之中



台积电3纳米工艺研发顺利：有客户参与了测试





日前，台积电CEO兼联席主席蔡力行在投资者与分析师会议上表示，目前台积电N3 3纳米制程工艺技术开发进展非常顺利，并且已经有早期客户就技术定义进行了接触。蔡力行表示，我们希望3纳米制程可进一步加大台积电在未来的行业领导地位。不过因N3技术仍处于早期开发阶段，台积电目前尚未谈及具体的特征及其相较 N5的优势。

波音公司近日发布了第二季度财报，因为波音737MAX事件，他们果不其然的亏损了。

波音公司二季度亏损202亿元：皆因737MAX事件





波音于周三美股开市前发布了2019年第二季度财报，由于737 MAX停飞以及由此带来的一系列负面影响，波音二季度营收为158亿美元，大幅低于市场预期的185.52亿美元。去年同期为242.58亿美元，同比下跌35%，报亏近30亿美元，这份数据也致其盘前交易价下跌1个百分点。

苹果下半年苹果在资本市场有所回暖，一些分析人士表示，苹果已经准备好了为投资者带来惊喜。

分析师谈下半年苹果：做好准备给投资者更多惊喜





近日，投资机构Evercore ISI表示，在今年迄今苹果股价上涨30%之后，这家科技巨头仍有上涨空间，即将发布的财报可能会推高苹果股价。随着苹果服务业务继续加速增长，定于下周二收盘后公布业绩的苹果将给投资者带来惊喜。

索尼最近在相机领域要有动作了，传言中他们的黑卡7即将问世。

传索尼即将推出黑卡7相机：售价超过万元





据外媒nokishita的报道，索尼即将发布黑卡7相机。这款相机型号为“RX100 VII”，具有与α9相同的AF性能，可进行最高约20帧/秒的连续拍摄。预计黑卡7相机售价为1199英镑，约合人民币10300元。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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