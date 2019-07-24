配件厂商推出耳机版Switch手柄：售价24.99 美元

中关村在线消息： PS4 和Xbox One很早就支持连接3.5mm 耳机连接。对于任天堂Switch 玩家来说，手柄一直没有提供音源输出。近日配件生产商PDP 推出了一款设有3.5mm 耳机孔的Switch 专属手柄。

这款名叫Faceoff Deluxe+ Audio 的游戏手柄，仿效PS4 和Xbox One 手柄，在底部设有3.5mm 耳机孔。Faceoff Deluxe+ Audio 的按键布局和原厂Switch Pro 手柄相同。在右边摇杆侧有功能键，按下后会将左边方向键变为音量键。



配件生产商PDP 推出设有3.5mm 耳机孔的Switch 手柄

此外，Faceoff Deluxe+ Audio 手柄背部有一对可让玩家自定义的按钮。作为PDP 的Faceoff 系列手柄产品，这款手柄也可以更换手柄的塑胶面板，可惜并不支持Switch 的Rumble 震动功能。Faceoff Deluxe+ Audio Switch 有线手柄有红、蓝、紫、黑4 种颜色选择，售价为24.99 美元。

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