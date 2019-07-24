晚报：腾讯国行Switch真来了 荣耀没放弃Note系列

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

腾讯版Switch真的来了 8月2日举行媒体见面会





腾讯Nintendo Switch媒体见面会邀请函显示，腾讯Nintendo Switch媒体见面会将于8月2日在上海浦东香格里拉大酒店举行，届时腾讯将会公开有关Nintendo Switch国行版本的更多消息。

同时，腾讯Nintendo Switch官方微博也正式放出了Nintendo Switch的中文宣传片，并预告马里奥来到了上海。

Z点评：国行Nintendo Switch的到来让“御三家”在中国终于凑齐了，中国的主机市场完全被打开。

荣耀赵明谈缺席机型：Note与Max不会停更





昨天荣耀公司在西安举行了新品发布会，随后赵明在接受采访时表示，今年荣耀Note系列与Max系列缺席了，但这两个系列的产品并不会停更，未来还将推出新品。赵明表示：“我们的Note系列和Max系列，这两个系列本身就不是自然迭代的。”

Z点评：系列的存在意义有特殊的历史时期，不会为了更新而更新。

北京朝外SOHO开通5G信号：下载速度达1022Mbps





今天SOHO中国官方宣布，他们已经在朝外SOHO正式开通了中国移动的5G信号。在开通5G信号之后，朝外SOHO将成为全球第二个5G全覆盖的大型商业楼宇，此前望京SOHO已经开通了5G信号。

据了解，朝外SOHO中5G网络手机下载速度达到了1022Mbps，上传速度为102Mbps。

Z点评：5G离我们越来越近，更多的区域在覆盖5G网络，同时5G手机也近在咫尺了。

三星Note10配置再爆光 确认将搭载骁龙855 Plus





三星将于北京时间8月8日凌晨4点在纽约正式发布三星Galaxy Note 10系列。昨天有外媒报道称三星这次将为Note 10系列配备高通最新的骁龙855+处理器，现在又有一位知名数码爆料人再次确认了这个消息。

根据国外爆料达人@evleaks的最新消息，三星Galaxy Note 10将会采用6.3英寸的Dynamic AMOLED显示屏，屏幕刷新率依然为60Hz。核心搭载高通最新的骁龙855+处理器，并配备8GB+256GB存储组合，机身内置3600mAh容量电池，支持25W快充规格。

Z点评：这可能会是第一款搭载骁龙855+处理器的手机。

小鹏汽车正式发布补偿方案：老款车主可二选一





今天上午，小鹏汽车正式对外发布了针对老款G3 车主的补偿权益。小鹏汽车此次正式公布的方案具体分为两种，其中方案A是小鹏汽车为车主提供价值一万元的10万积分，可以用于车辆保养、超级充电、车辆维修、兑换精美礼品等。另外，车主本人及直系亲属（父母、子女、配偶）增购新车时还可以抵作部分价款。

方案B是G3 2019款“三年六折置换保值权”，即G3 2019款车主在三年后换购小鹏汽车届时在售的任一型号新车时，有权将其符合标准的G3 2019款车辆按照购车合同上的裸车价格的60%置换给小鹏汽车，并补差价购买小鹏汽车新车。

Z点评：笔者认为这样的补偿并不能平息老车主们的怒火，甚至可能火上浇油。

阿里巴巴首次宣布向美国商户开放：支持全球售卖





阿里巴巴正式宣布向美国商户开放，允许他们入驻阿里巴巴面向全世界兜售产品。水果和蔬菜批发商Robinson Fresh和办公用品公司Office Depot是首批入驻阿里巴巴的美国公司。

Z点评：阿里的国际市场在逐渐打开，或许将降低国人买到外国商品的成本。

拼多多空调销售同增超200% 三四线城市是主力





拼多多日前发布数据显示，截止2019年6月，拼多多空调类目销售额及订单数同比增长双双突破200%。拼多多家电类目负责人表示，今年上半年天气不热，全行业空调的销售情况并不算亮眼。

Z点评：拼多多得益于全网极致性价比和精准匹配消费者的分布式智能技术，实现了销量逆势大涨。

专家科普5G辐射问题：基站越多，手机辐射越小





中国联通研究院院长张云勇针对大家关心的5G辐射问题进行了科普，张云勇称虽然5G的功率会比4G大很多，但是5G对人体的辐射是完全符合国际电联规定的。而且基站建得越多，信号越好，手机与基站通信的功率就越小，对人的影响越小；如果基站建得越少，手机反而会对人的影响越大。

Z点评：这种科学上的事还是要听专家的，民科不可靠，更会带来社会环境的混乱。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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