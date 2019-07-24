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    晚报：腾讯国行Switch真来了 荣耀没放弃Note系列

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了

    腾讯版Switch真的来了 8月2日举行媒体见面会

    晚报：

    腾讯Nintendo Switch媒体见面会邀请函显示，腾讯Nintendo Switch媒体见面会将于8月2日在上海浦东香格里拉大酒店举行，届时腾讯将会公开有关Nintendo Switch国行版本的更多消息。

    同时，腾讯Nintendo Switch官方微博也正式放出了Nintendo Switch的中文宣传片，并预告马里奥来到了上海。

    Z点评：国行Nintendo Switch的到来让“御三家”在中国终于凑齐了，中国的主机市场完全被打开

    荣耀赵明谈缺席机型：Note与Max不会停更

    晚报：

    昨天荣耀公司在西安举行了新品发布会，随后赵明在接受采访时表示，今年荣耀Note系列与Max系列缺席了，但这两个系列的产品并不会停更，未来还将推出新品。赵明表示：“我们的Note系列和Max系列，这两个系列本身就不是自然迭代的。”

    Z点评：系列的存在意义有特殊的历史时期，不会为了更新而更新。

    北京朝外SOHO开通5G信号：下载速度达1022Mbps

    晚报：

    今天SOHO中国官方宣布，他们已经在朝外SOHO正式开通了中国移动的5G信号。在开通5G信号之后，朝外SOHO将成为全球第二个5G全覆盖的大型商业楼宇，此前望京SOHO已经开通了5G信号。

    据了解，朝外SOHO中5G网络手机下载速度达到了1022Mbps，上传速度为102Mbps。

    Z点评：5G离我们越来越近，更多的区域在覆盖5G网络，同时5G手机也近在咫尺了。

    三星Note10配置再爆光 确认将搭载骁龙855 Plus

    晚报：

    三星将于北京时间8月8日凌晨4点在纽约正式发布三星Galaxy Note 10系列。昨天有外媒报道称三星这次将为Note 10系列配备高通最新的骁龙855+处理器，现在又有一位知名数码爆料人再次确认了这个消息。

    根据国外爆料达人@evleaks的最新消息，三星Galaxy Note 10将会采用6.3英寸的Dynamic AMOLED显示屏，屏幕刷新率依然为60Hz。核心搭载高通最新的骁龙855+处理器，并配备8GB+256GB存储组合，机身内置3600mAh容量电池，支持25W快充规格。

    Z点评：这可能会是第一款搭载骁龙855+处理器的手机

    小鹏汽车正式发布补偿方案：老款车主可二选一

    晚报：

    今天上午，小鹏汽车正式对外发布了针对老款G3 车主的补偿权益。小鹏汽车此次正式公布的方案具体分为两种，其中方案A是小鹏汽车为车主提供价值一万元的10万积分，可以用于车辆保养、超级充电、车辆维修、兑换精美礼品等。另外，车主本人及直系亲属（父母、子女、配偶）增购新车时还可以抵作部分价款。

    方案B是G3 2019款“三年六折置换保值权”，即G3 2019款车主在三年后换购小鹏汽车届时在售的任一型号新车时，有权将其符合标准的G3 2019款车辆按照购车合同上的裸车价格的60%置换给小鹏汽车，并补差价购买小鹏汽车新车。

    Z点评：笔者认为这样的补偿并不能平息老车主们的怒火，甚至可能火上浇油。

    阿里巴巴首次宣布向美国商户开放：支持全球售卖

    晚报：

    阿里巴巴正式宣布向美国商户开放，允许他们入驻阿里巴巴面向全世界兜售产品。水果和蔬菜批发商Robinson Fresh和办公用品公司Office Depot是首批入驻阿里巴巴的美国公司。

    Z点评：阿里的国际市场在逐渐打开，或许将降低国人买到外国商品的成本。

    拼多多空调销售同增超200% 三四线城市是主力

    晚报：

    拼多多日前发布数据显示，截止2019年6月，拼多多空调类目销售额及订单数同比增长双双突破200%。拼多多家电类目负责人表示，今年上半年天气不热，全行业空调的销售情况并不算亮眼。

    Z点评拼多多得益于全网极致性价比和精准匹配消费者的分布式智能技术，实现了销量逆势大涨。

    专家科普5G辐射问题：基站越多，手机辐射越小

    晚报：

    中国联通研究院院长张云勇针对大家关心的5G辐射问题进行了科普，张云勇称虽然5G的功率会比4G大很多，但是5G对人体的辐射是完全符合国际电联规定的。而且基站建得越多，信号越好，手机与基站通信的功率就越小，对人的影响越小；如果基站建得越少，手机反而会对人的影响越大。

    Z点评：这种科学上的事还是要听专家的，民科不可靠，更会带来社会环境的混乱。

    好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：腾讯国行Switch真来了 荣耀没放弃Note系列http://news.zol.com.cn/722/7227171.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7227171.html report 3183 各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。腾讯版Switch真的来了 8月2日举行媒体见面会腾讯Nintendo Switch媒体见面会邀请函显示，腾讯Nintendo Switch媒体见面会将于8月2日在上海浦东香格里拉大酒店举行，届时腾讯将会公开有关Nintendo Switch国行版本的更多...
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