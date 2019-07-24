中关村在线消息：拼多多日前发布数据显示，截止2019年6月，拼多多空调类目销售额及订单数同比增长双双突破200%。



拼多多空调销售同增超200% 三四线城市是主力

今年空调销售头部厂商依旧强势

援引自奥维云网（AVC）等多个渠道数据显示，今年1-5月空调内销零售额同比出现小幅下降。但是头部一二线品牌依旧强势。

“今年空调销售还有一个特点，一二线品牌销售占据了大部分市场份额，几大知名品牌表现强势，格兰仕今年6月才正式发力销售，单月销售额已超过千万级别”，拼多多家电类目负责人表示。

同时拼多多家电类目负责人还表示，今年上半年天气不热，全行业空调的销售情况并不算亮眼。拼多多得益于全网极致性价比和精准匹配消费者的分布式智能技术，实现了销量逆势大涨。

据了解，拼多多今年启动了迄今为止最大力度的促销活动百亿补贴，其中针对空调举行的专场活动就包括限时秒杀万人团、清凉节以及电器城超级爆品日等。

“在限时秒杀万人团中，TCL变频冷暖空调24小时销售534万元，销售额同比增长683%，售出数量可以放满5个篮球场，店铺访客量增加8倍；618大促当天，东宝冷暖变频空调销售额超过360万元，销售额同比增长795%”。

该负责人表示，随着各地升温，空调销量进一步飙升。7月24日，拼多多又推出“美的空调秒杀万人团”，大一匹空调最低仅售1559元， 在“百亿补贴”加持下，以击穿行业底价的方式让消费者过上“清凉节”。

而受益于上述大促活动，上半年拼多多空调类销售额及订单量均突破200%。

三四线消费者升级空调品牌 销售表现强势

拼多多家电类目负责人表示，头部品牌空调在一二线的普及率已非常高，“我们今年主推的空调绝大部分都是国产知名品牌，”除了一二线城市更新换代的需求，拼多多今年空调的销售贡献超过七成来自于三线及以下市场，“90后年轻人开始步入婚姻殿堂，将近一半的消费者为90后群体，他们正成为拼多多标品盛宴的绝对主力”。

7月23日，国内权威数据公司QuestMobile发布中国移动互联网半年报，报告显示，6月份拼多多在下沉市场月活同比净增7220万，同比增幅达59.4%，位居电商第一全网第二。拼多多再度卫冕行业增速第一，成为618电商大战中的“获客王”。

报告认为，下沉市场已经成为2019年中国移动互联网最重要的战场，三四线城市用户始终保持较高增速，而与此同时，在可支配收入及消费支出上，农村居民增长速度均高于城镇居民，农村居民消费潜力可期。

今年618期间，拼多多推出了“百亿补贴”系列促销，平台针对全网最热销的10000款商品进行定向精准补贴，最终订单数达到11亿笔，其中七成来自下沉市场。美的、TCL、格兰仕、志高等一二线品牌大受三四线消费者欢迎。

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