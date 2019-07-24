中关村在线消息：7月24日消息，今天上午，在发出了腾讯Nintendo Switch媒体通气会的邀请函之后，腾讯今天也正式开通了Nintendo Switch的新浪微博和微信公众号。这也意味着距离Nintendo Switch国行版的推出并不遥远了。



腾讯NS各类社交账号上线：CJ2019即将亮相

根据官方介绍，Nintendo Switch是全球知名娱乐品牌任天堂的最新游戏主机，一台主机，三种形态。您可以切换使用电视模式、桌面模式或掌上模式，无论在家里的沙发上，还是通勤的地铁上，或是与朋友聚会时，都能随时随地畅玩任天堂的高品质游戏。

近日，腾讯公司向各大媒体发出了腾讯Nintendo Switch媒体见面会的邀请函。邀请函上显示，腾讯Nintendo Switch媒体见面会将于8月2日在上海浦东香格里拉大酒店举行，届时腾讯将会公开有关Nintendo Switch国行版本的更多消息。

据了解，此次见面会的主题为“奇乐同享‘任’式好游戏”。此次见面会，腾讯集团高级副总裁马晓轶以及任天堂株式会社取缔役上席执行役员柴田聪将会出席此次活动。

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