英特尔基带业务或成苹果“备胎计划”

今年4月17日，苹果跟高通宣布达成和解。随后英特尔宣布，公司将退出5G智能手机调制解调器业务，专注于5G网络业务。

今年6月份，英特尔对外宣布拟拍卖手机调制解调器相关专利，多达8500项。

仅仅半个月之后，多家外媒爆出，苹果拟将收购英特尔基带业务，预计交易金额达10亿美元。

在当前5G技术进入到落地关键时期，5G基带之争也将会日趋激烈。苹果为了不让“卡脖子”的悲剧再次上演，这次果断开启了自己的“备胎计划”。



英特尔与苹果之间第一次合作

01 英特尔基带芯片“差”？那是不可能的

英特尔基带芯片一直都给人一种孱弱的印象，事实上从英特尔成长速度，从5G芯片推出时间节点上，专利上以及行业地位上来看，英特尔基带芯片都是很强的存在。

英特尔于2010年8月耗资14亿美元通过收购英飞凌的蜂窝芯片业务方式，从而进入到手机调至解调器芯片市场。早前英特尔基带业务主要是服务于Atom处理器。

但后来苹果跟高通间决裂后，苹果从iPhone7开始正式将英特尔基带纳入到供应链体系当中，从此开启了英特尔与苹果的第二次全面合作。但是随后出现的“信号门”，却让英特尔有点始料未及。



英特尔XMM7360基带芯片

国外评测机构Cellular Insights找来分别搭载高通（MDM9645M）和英特尔（XMM7360）基带芯片的iPhone 7 Plus进行对比测试后发现，高通基带芯片表现都优于英特尔基带芯片。平均数据上高通基带芯片表现比英特尔高出30%。

但是接下来的英特尔开始奋起直追，它的目标就是行业标杆高通。为此2015年英特尔耗资2亿美元收购了VIA telecom公司，从而成为了行业里唯一除了高通之外，拥有CDMA技术的公司。至于行业中其他公司则是以高通授权为主。

在这种背景下英特尔的XMM7480基带芯片横空出世。该基带芯片主要装载iPhone X机型上。根据当时Cellular Insights的报道，在做了不同信号状态下LTE下载速度测试后，得出结果显示，搭载高通基带芯片的iPhone X，还是要比英特尔基带芯片机型在性能略胜一筹。不过，二个机型在-97dBm至-117 dBm这个区段的下载速度差异已经是会乎其微。通俗讲XMM7480基带芯片已经跟高通X16差距明显缩小。



PCMAG对高通X16和英特尔XMM7480间基带芯片评测

紧接着到了2018年，苹果新款iPhone全部用上英特尔最新的14 nm制程XM7560 LTE基带芯片。根据当时英特尔描述，该基带芯片支持全网通以及4×4 MIMO，QAM和LAA，最大下行速率为1Gbps（Cat 16），上传部分则是支持3 x 20MHz的载波聚合技术，上传速度最高为225Mbps（LTE Cat.13）。



XM7560 LTE基带芯片

此外，Intel这款Gigabit LTE Modem支持35组LTE Bands（需搭配Intel SMARTi 7收发器）与辅助授权接入（Licensed Assisted Access,LAA）。

与之相对比的是高通X20基带芯片。该级芯片采用10nm FinFET工艺，支持CAT 18、4×4 MIMO，最高256-QAM规范，下载速度最高为1.2Gbps，上传速度最高150Mbps。

当时根据PC Mag的测试，英特尔XMM 7560基频处理器的信号效果是优于前一代iPhone X(XMM 7480）。跟高通X20 相比，已经是性能上很接近。



PC Mag的对比评测数据

由此可以看到，英特尔其实在基带芯片上虽然进入时间短，但是凭借英特尔自身技术基础以及通过收购所换来的技术和专利优势，使其快速成为当前全球仅有的6家基带芯片供应商之一。

进步神速之外，在5G基带研发上，英特尔也没有落伍。高通是最早发布5G基带的厂商，但是他的X50基带芯片并不完美。X50基带芯片不兼容2G/3G/4G网络，并且也仅支持5G非独立组网NSA架构。



英特尔XMM 8160基带芯片

真正意义上的5G基带芯片到来还是在2018年，当时华为有巴龙5000，三星有Exynos 5100、联发科有Helio M70。而此时英特尔则推出了5G基带XMM 8160。在账面数据上，XMM 8160可以完整支持5G网络中的NR、SA、NSA组网方式，并兼容2G、3G、4G多种制式。设计峰值下载速度高达6Gbps，是常见4G基带芯片的六倍。

这里单从5G基带芯片技术上讲，此时的英特尔跟高通、三星、华为等是站在同一条起跑线上。无奈苹果跟高通达成和解。最后英特尔不得不选择退出手机调制解调器业务市场。

最后能体现英特尔基带芯片技术先进的就是专利了。根据早前英国知识产权信息网站IAM报道披露消息，英特尔计划出售约8500项通讯技术以及基带芯片相关专利。

据悉这些专利主要分为3类，分别为大约6000项与3G、4G和5G蜂窝标准相关的专利资产、约1700项关于无线实施技术专利，以及500项联网设备专利。

而根据Bird & Bird和IPlytics针对5G专利领域领先公司的实力分析数据显示，英特尔的贡献的5G技术研究中都经常跻身前10名。由此推断，谁用有了英特尔基带芯片部门谁就能跻身全球六大基带芯片公司之列。

所以你还能说英特尔基带芯片孱弱吗？那自然是不能的。

02 传苹果10亿美元收购英特尔基带业务，这钱花的真值

其他先不说，单单就是英特尔8500项通讯技术以及基带芯片相关专利，那价值也是超过了10亿美元。可参考2011年加拿大电信巨头北电公司(Nortel)的6000余件专利资产出售案，当时交易金额达到45亿美元。

英特尔的专利为苹果所用之后，还能借此跟高通、华为以及诺基亚等厂商进行专利交叉授权，从而获得更多的5G技术专利，为5G基带芯片提供技术支持。

除了专利之外，苹果还将得到的是现成的5G基带芯片以及整套研发和测试团队。另外根据《快公司》杂志4月初报道称，苹果在圣地亚哥“拥有一支由1000到1200名工程师组成的团队，他们在为未来的iPhone开发芯片”。由此一来苹果将会进一步扩大其研发团队。

其实早前英特尔和苹果在基带芯片上就是由于两套班子各自为政，因此导致后续基带芯片在测试时问题频出，以至于耽误良机。如果苹果这次真的收购英特尔基带业务，则协调将会更加顺畅，压法进程必将加快。

最后一点自然是苹果在基带业务上再也不用看高通的脸色行事。不用再担心卡脖子。同时针对iPhone、iPad甚至是Mac产品线都能提供定制化的产品。

03 英特尔跟苹果之间的合作猜想

第一是：苹果将会全盘接收英特尔基带芯片业务，不过这最后收购价格将会远远超过10亿美元。

第二是：英特尔基带芯片业务会被独立出去，并跟苹果组建合资公司，专门为两家公司提供定制化的产品，同时自负盈亏。

第三是：苹果将收购英特尔全部8500项专利，交易金额达10亿美元。而后苹果开始走向自研基带芯片之路。

04 写在最后

英特尔跟苹果之间关于基带芯片上分分合合，对苹果来讲是明白了拥有独立自己技术的重要性；而对于英特尔来讲则是明白了技术产品化之后，还要有在终端上进行落地的重要性。

5G大背景下，可以看到5G基带之间的竞争将会异常激烈。这中间除了技术和研发以及人才竞争之外，还是一场标准之争。特别是在5G大局未定，且应用前景有如此广泛的背景下。

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