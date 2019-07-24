福布斯2019中国慈善榜出炉 许家印蝉联榜首

中关村在线消息：今年的福布斯2019中国慈善榜已出炉，共有100位企业家上榜，恒大董事长许家印、碧桂园主席杨国强、阿里巴巴董事局主席马云分别以40.7亿、16.5亿以及9.8亿元人民币名列前三。

本次100位企业家捐赠现金共191.7亿元，上涨10.7%，为近7年来最高值。本次入围门槛为1800万元，达到历史最高点。100位企业家中，捐赠过亿的有48位，捐赠额共170.9亿元，达到总金额的89%。

恒大董事长许家印以40.7亿元的总捐赠额蝉联榜首。这已是许家印第四次荣登慈善榜榜首。在接受福布斯中国采访时，他表示：“企业一方面要做好自身的经营、管理和发展，多创造社会财富；另一方面要积极承担社会责任，回报社会。”



教育和扶贫是今年慈善捐赠的两大主要方向

从捐赠方向看，教育和扶贫是今年慈善捐赠的两大主要方向，其中教育占据了接近一半。榜单显示，国内各高校共计受捐43.6亿元，前十名受捐大学分别是北京大学、清华大学、福州大学、中国科学技术大学、武汉大学、西湖大学、中山大学、杭州师范大学、华中科技大学、南开大学。位列前三的北京大学、清华大学、福州大学受到的捐赠金额占据了总金额的一半。

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