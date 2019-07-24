惠普推出Spectrex360 创意设计笔记本：售价16999元

中关村在线消息：近日，惠普携多款创意设计PC新品亮相“英特尔®创意设计PC新品类联合发布会”。英特尔开创创意PC旨在为创意行业提供技术解决方案，为创意人士打造满足不同需求的新产品。

此次惠普推出了专为轻度设计需求创意者量身打造的新品PC Spectrex360。Spectrex360搭载酷睿 i7-9750H处理器处理器，全新一代GTX 1650 Max-Q显卡以及4GB大显存，可轻松运行大型剪辑软件。采用16G双通道内存+1TB PCI-e SSD的组合，搭载15.6 英寸100% DCI-P3广色域的AMOLED显示器，可演绎高清晰度的画面。



惠普推出新品PC Spectrex360

外观方面，惠普Spectrex360拥有360度可翻转屏幕，可自由切换为笔记本模式、平板模式、站立模式和帐篷模式中的任意形态；配备可触控屏幕和触控笔，可在平板模式上轻松记录灵感；搭配波塞冬蓝的天然蓝宝石色调机身，更有质感。价格方面，惠普Spectrex360零售价16999元起。

惠普大中华区总裁庄正松表示：“惠普密切关注着创意人士的新型挑战和需求，深耕创意设计行业的消费市场。此次联合行业伙伴推动创意设计PC品类的建立，我们希望通过提供更高效的硬件解决方案，助力创意产业生态系统的全面升级，用科技赋能艺术创作。”

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