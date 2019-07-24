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    脸书或与美国SEC达成和解 支付1亿美元罚金

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日上午据美媒《华尔街日报》引知情人士消息称， 预计Facebook将与美国证券交易委员会（SEC）本周三达成和解，并支付逾1亿美元的罚金，原因是其在隐私操作方面披露不足。

    脸书或与美国SEC达成和解 支付1亿美元罚金
    脸书或与美国SEC达成和解 支付1亿美元罚金

    在总统特朗普参与的2016年美国总统竞选活动中，剑桥分析获得了数百万Facebook用户的信息，此事被媒体曝光后，SEC开始着手对Facebook展开调查。

    《华尔街日报》报道称，SEC曾要求Facebook提供信息，试图了解该公司对剑桥分析使用数据的了解程度，以及当开发商违反Facebook的政策而与他人共享数据时，社交媒体如何对风险进行分析。

    SEC是调查Facebook及其用户数据处理情况的几家政府机构之一。他们依据证券法，规定企业必须向股东披露何种信息，以便股东做出明智的投资决策。

    据《华尔街日报》此前报道，美国联邦贸易委员会可能会在本周与Facebook达成和解协议，其中包括与其隐私保护行为相关的大约50亿美元罚款。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7226685.html report 801 中关村在线消息：今日上午据美媒《华尔街日报》引知情人士消息称， 预计Facebook将与美国证券交易委员会（SEC）本周三达成和解，并支付逾1亿美元的罚金，原因是其在隐私操作方面披露不足。脸书或与美国SEC达成和解 支付1亿美元罚金在总统特朗普参与的2016年美国总统竞选...
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