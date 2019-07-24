中关村在线消息：今日头条宣布联合京东快递、达达等23家移动平台发起头条寻人“亲情守护计划”，共同帮助走失者回家。根据头条公布数据显示，截至2019年7月，头条寻人已经帮助超过一万个家庭团圆，包括3897位老年人，974位未成年人和5129位成年人。



今日头条联合23家移动平台发起“亲情守护计划”



头条寻人宣布联合23家移动平台共同发起头条寻人“亲情守护计划”。加入计划的成员将陆续接入头条寻人技术接口，借由各自的地理位置推送技术，帮助更多走失者更快回家。

目前头条寻人“亲情守护计划”成员主要分为四类：京东快递、达达、58同城·58部落等生活服务移动APP；北京日报、封面新闻、齐鲁壹点、二三里资讯、大河客户端、钱江晚报·浙江24小时、天山网客户端等新闻媒体客户端；山东、河南、江苏、福建、黑龙江、沈阳等地的交通广播、楚天交通广播和广州交通电台、广西交通台等；以及字节跳动系APP抖音短视频、西瓜视频、皮皮虾、懂车帝等。

同时头条大数据显示，“72小时是走失者回家黄金时间”。今日头条介绍，从2016年2月至2019年7月，头条寻人一共发布了74042条寻人信息（除两岸寻亲和寻找烈士后人等特殊寻人），并从中发现了关于走失人口的9大结论。

分析发现，72小时是走失者回家的黄金时间；抑郁症走失者以12.1%的死亡率远高于总体走失者死亡率3.1%；走失人口中成年人占比最高；精神疾病为人口走失主因；近一半走失老人患有阿尔茨海默病；佩戴定位手环能有效防止走失；近六成未成年人走失原因为离家出走；家人走失，记得给派出所、救助站打电话；人脸识别将会更有效地促进团圆。

头条寻人是今日头条于2016年2月发起的公益寻人项目，致力于用精准的互联网信息推送技术帮助各类失散家庭寻找走失者。在寻找普通走失者的基础上，已经陆续发起“两岸寻亲”、“寻找烈士后人”、“无名患者寻亲”、“找到你”等多元化寻人项目，目前已经是国内最大的公益寻人平台。





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