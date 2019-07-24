GMIC院士AI论坛议题一览及日程安排

中关村在线消息：2019年GMIC大会将于7月25~28日在广州举办，本届GMIC将创新性打造科学、科技、科幻、科创、科考五大板块。本届大会将让科学家与来自科技、电影、音乐、时尚潮流等不同领域的企业家、艺术家等进行跨界交流。

本届GMIC是第一次来到广州，将有100位科学家、超过600位演讲嘉宾在近20场会议上进行分享，围绕时下最热门的科学、5G、人工智能、粤港澳大湾区、全球化、产业升级等为话题，就当下最前沿的行业和领域，进行多形式、多角度、高规格的跨界交流和碰撞融合。

7月26日下午，广州威斯汀酒店举办的院士AI论坛，邀请全球顶级科学家，院士，学者，独角兽企业掌门人一同探讨，并结合现代AI技术在企业中的实际应用，从解读人工智能的未来发展出发，感知智能应用，认知智能的发展，一同探讨超人工智能领域的技术与运用。

以下为具体时间安排：（2019年7月26日 14:00-17:20 广州·广交会威斯汀酒店 阅江厅 A+B）

14:30-14:40 主持人开场\主办方致辞 主持人：罗丽婷 广东广播电视台《米雪爱科技》主持人

Part Ⅰ 人工智能与机器学习——技术进化

14:40-15:20 主题演讲：人工智能,将成科技的最大风口 嘉宾：特伦斯·谢诺夫斯基 美国索尔克生物研究所计算神经生物学实验室主任

15:20-16:00 主题演讲：机器学习的本质 嘉宾：埃塞姆·阿培丁 土耳其科学院院士、安兹耶因大学教授

Part Ⅱ 未来技术探索

16:00-16:40 主题演讲：AI服务医疗：规范化，智能化，工具化 嘉宾：陆遥 中山大学数据科学与计算机学院教授、博士生导师、广州柏视医疗科技有限公司董事长、总裁

Part Ⅲ 商业科学

16:40-17:20 主题演讲：物联网时代“端”的创新探索，端指的是硬件终端 嘉宾：曾晓东 蚂蚁金服高级技术专家

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