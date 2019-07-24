GMIC粤港澳大湾区峰会议题一览

中关村在线消息：2019年GMIC大会将于7月25~28日在广州举办，本届GMIC将创新性打造科学、科技、科幻、科创、科考五大板块。本届大会将让科学家与来自科技、电影、音乐、时尚潮流等不同领域的企业家、艺术家等进行跨界交流。

本届GMIC是第一次来到广州，将有100位科学家、超过600位演讲嘉宾在近20场会议上进行分享，围绕时下最热门的科学、5G、人工智能、粤港澳大湾区、全球化、产业升级等为话题，就当下最前沿的行业和领域，进行多形式、多角度、高规格的跨界交流和碰撞融合。

粤港澳大湾区峰会将邀请海外和粤港澳大湾区的科学家、企业领袖，以及相关政府部门领导，围绕粤港澳大湾区如何建设成世界级湾区和打造国际科技创新中心，创新机制与创新之路，面临的机遇和挑战，世界三大湾区对粤港澳大湾区的启示等展开深入探讨。

以下为具体时间安排：（2019年7月27日 13:30-17:05 广州·广交会展馆 A区 5.2号馆）

13:25-13:30 开场视频



13:30-13:35 主办方致辞 主讲人：郝毅 科复时代董事长、长城会副董事长

13:35-13:45 指导单位致辞

13:45-13:50 政府领导致辞 主持人：田力普 中国国家知识产权局前局长、党组书记

13:50-13:55 美国工程院院士致辞 主讲人：吉姆·李克 美国国家工程院院士、斯坦福大学可持续发展中心主任

13:55-14:00 央企嘉宾致辞 主持人：张栩 中国节能集团旗下中节能天融科技有限公司总经理

14:00-14:15 斯坦福大学嘉宾演讲 嘉宾：迈克尔·莱佩奇 斯坦福大学环境工程教授、伍兹环境研究所高级研究员

14:15-14:30 国企嘉宾演讲 主讲人：王晓博 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院知识产权负责人

14:30-14:45 中专隆天演讲 主持人：林宇清 中专隆天知识产权运营（深圳）股份有限公司总经理、律师、资深专利代理人、知识产权司法鉴定人、专利分析师

14:45-15:00 专利竞争情报分析研究成果发布 主持人：孙全亮 中专隆天知识产权运营（深圳）股份有限公司副总经理、律师、资深专利分析师、资深专利代理人

15:00-15:50 圆桌论坛 主持人：林宇清 中专隆天知识产权运营（深圳）股份有限公司总经理、律师、资深专利代理人、知识产权司法鉴定人、专利分析师 ，嘉宾：迈克尔·莱佩奇 斯坦福大学环境工程教授、伍兹环境研究所高级研究员，孙全亮 中专隆天知识产权运营（深圳）股份有限公司副总经理、律师、资深专利分析师、资深专利代理人，王捷 斯坦福大学可持续发展与全球竞争力中心（CSDGC) 执行主任、斯坦福大学咨询教授、斯坦福大学可持续发展与全球竞争力中心（CSDGC)，张栩 中国节能集团旗下中节能天融科技有限公司总经理，郑泰强 隆天知识产权代理有限公司董事长、航空航天部研究院研究员、机械工业部轴承研究所工程师

15:50-16:05 主旨演讲 主讲人：徐亚伟 蓝箭航天空间科技股份有限公司业务拓展总经理

16:05-16:10 发布仪式 主持人：徐亚伟 蓝箭航天空间科技股份有限公司业务拓展总经理

16:10-16:25 主旨演讲 主讲人：邢晨悦 加州大学化学工程博士、华裔女科学家、MYST LABS的创始人

16:25-17:05 圆桌讨论：粤港澳实体产业焕发新活力 主持人：苏广民 华为终端有限公司原副总裁 ，刘金洪 北京盈实智慧供应链管理有限公司董事长，马馨睿 飞天联合（北京）系统技术有限公司副总裁，王书成 中国物流与采购联合会现代供应链研究院执行副院长，杨海峰 京东物流价值供应链部业务副总裁

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