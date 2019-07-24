GMIC全球领袖峰会日程安排 众大咖云集

中关村在线消息：2019年GMIC大会将于7月25~28日在广州举办，本届GMIC将创新性打造科学、科技、科幻、科创、科考五大板块。本届大会将让科学家与来自科技、电影、音乐、时尚潮流等不同领域的企业家、艺术家等进行跨界交流。

本届GMIC是第一次来到广州，将有100位科学家、超过600位演讲嘉宾在近20场会议上进行分享，围绕时下最热门的科学、5G、人工智能、粤港澳大湾区、全球化、产业升级等为话题，就当下最前沿的行业和领域，进行多形式、多角度、高规格的跨界交流和碰撞融合。

全球领袖峰会作为本届GMIC的首场峰会，全球知名的院士、科学家、企业界领袖将在此汇聚。探讨话题包括人工智能、机器学习、大数据与开源平台、智能手机、知识产权等领域的全新洞见，是年度行业发展的风向标。

以下为具体时间安排：（2019年7月26日 8:00-18:00 广州·广交会展馆 A区 5.2号馆）

9:15-9:20 开场 主持人：蒋昌建 复旦大学国际关系学院副教授

9:20-9:25 主办方致辞 主讲人：文厨 高山大学创办人，长城会创始人兼CEO

9:25-9:35 领导致辞

9:35-9:45 “科学复兴节”发起仪式

9:45-10:30 科学探索与人类福祉 嘉宾：周忠和 中国科学院院士、美国科学院外籍院士，鲁白 清华大学教授，薛澜 文科资深教授兼苏世民书院院长、清华大学博士生导师，但斌 深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长

10:30-10:50 主题演讲：疾风知劲草 主讲人：赵明 荣耀总裁

10:50-11:30 全球院士圆桌：可持续发展观下的科学与科技创新 嘉宾：特伦斯·谢诺夫斯基 美国索尔克生物研究所计算神经生物学实验室主任，吉姆·李克 美国国家工程院院士、斯坦福大学可持续发展中心主任

11:30-12:00 高峰对话：人工智能、机器学习与未来 嘉宾：埃塞姆·阿培丁 土耳其科学院院士、安兹耶因大学教授，叶颀 华南师范大学教授

14:00-14:10 开场

14:10-14:40 圆桌论坛：5G新时代，AIoT的现状与挑战 嘉宾：游人傑 聯發科技資深副總

14:40-15:00 主题演讲：中美贸易战背景下，详解知识产权的破局之道 主讲人：谢旭辉 汇桔网董事长兼CEO

15:00-15:15 主题演讲：数字相互依存的时代，利用技术促进可持续发展 主讲人：戴文德 联合国开发计划署代理驻华代表

15:15-15:45 圆桌论坛：大数据如何推动人工智能的进化 主持人：孙政权 南望山科技有限公司董事长，嘉宾：曾晓东 蚂蚁金服高级技术专家，吴信东 明略科技集团IEEE Fellow

15:45-16:25 圆桌论坛：创业寒冬，如何破局 主持人：简昉 用户运营平台天乐邦创始人，嘉宾：贾凡 珠海市蜜蜂科技有限公司创始人兼CEO，赖奕龙 荔枝创始人兼CEO，萧泓 完美世界首席执行官

16:25-17:00 圆桌论坛：资本论：科学复兴下的投资机会 主持人：艾诚 艾问创始人，林嘉喜 国金投资创始合伙人，仲雷 M31资本创始管理合伙人

17:00-18:00 科学复兴发布会

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