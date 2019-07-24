百度网盘披露5G布局：打造个人云操作系统

中关村在线消息：7月24日，百度网盘总经理汤利华在接受记者采访时表示，5G将重塑个人云服务的核心价值，百度网盘将从工具升级为个人云服务操作系统，并通过IoT与万物互联，如打印机、路由器、汽车、智能家居等。



百度网盘总经理汤利华

从最新发布的百度网盘10.0版可以看到，百度网盘明显强化了“备份、传输”两大基础服务之外的其他服务占比。如笔记、照片搜索等多个实用功能占据了显著位置。

方对汤利华表示， 百度网盘针对5G时代做的第一个准备就是将百度网盘从工具升级为一个操作系统级入口，即以数据存储和传输为基础，接入更多的服务，包括百度网盘自身服务能力升级，以及通过开放平台接入第三方服务。

5G成熟之后，百度网盘的基础应用将更加丰富



（百度网盘支持关键词搜索个人文件）

首先，百度网盘已经通过百度智能小程序引入了美图秀秀、金山文档、小度扫描等十多个第三方软件服务。通过这些应用，用户直接可以云端处理自己的个人数据，而不需要下载到手机端再处理。据透露，百度网盘中，金山文档智能小程序的月活用户已经达到千万量级。



百度网盘促进优质内容的多元变现

其次，为了进一步盘活内容资源和服务，促进优质内容的多元变现，百度网盘还与樊登读书、蜻蜓FM、小鹅通等内容合作方建立合作，为用户提供优质内容服务。这不仅方便了用户获取优质内容，也给合作方带来了实实在在的收益。

最后百度网盘还将加码IoT，因为这是5G所带来的发展契机。汤利华称，个人云服务未来不仅存在于手机，也将存在于所有IoT设备中。目前百度网盘已经和联想、华为、吉利汽车、TCL等企业达成合作，云端打印等相关服务已经陆续落地。

5G时代下，百度网盘会员体系也将迎来升级

此前，迫于个人云服务的高成本特点，大量提供个人云服务的企业纷纷停止服务，但百度网盘始终坚持投入长达7年，并赢得了超过6亿用户的选择，Questmobile数据显示，百度网盘市场份额超过85%。

在5G时代百度网盘的商业付费模式也将会发生改变。汤利华表示，今年是百度网盘商业化第五年，基本上已经形成了比较成熟的会员付费的商业模式。这个在未来很长时间都会以用户付费为主，这是网盘的变现模式。

“它背后核心的支撑逻辑是什么？就是用户为什么付费。用户过去可能是为工具能力付费的，他可能需要更大的存储空间，需要更多的带宽资源高速传输。未来或者现在网盘的用户是在为什么付费，我希望它是为服务付费的，汤利华称。

在为了服务付费前提之下，百度网盘会员的变现模式相比较过去也会做一个比较大的变革升级，汤利华说，“过去是单一的会员套餐模式，现在以及未来我们会做到更加灵活，更加精细化”。



百度网盘小程序广场

具体来讲，已经上线的，用户这个时候觉得我就是要一个解压的功能，那么用户可以只为单次服务付费。如果不想为服务付费，侧可以通过看激励视频，看一段广告的形式，来达到享受服务的目的。

最后汤利华强调，这是因为百度始终看好个人云服务赛道，也坚信个人云服务是5G时代用户最重要的刚需之一。当前，百度正处于夯实移动生态的关键时期，其核心正是从连接信息向连接服务升级，百度网盘的战略地位及布局不仅契合这一战略方向，也为百度移动生态面向5G时代提供了更多种可能。

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