中关村在线消息：7月24日消息，近日网上流传出一张腾讯Nintendo Switch媒体见面会的邀请函。邀请函上显示，腾讯Nintendo Switch媒体见面会将于8月2日在上海浦东香格里拉大酒店举行，届时腾讯将会公开有关Nintendo Switch国行版本的更多消息。



传腾讯NS见面会邀请函流出：8月2日上海举行

据了解，此次见面会的主题为“奇乐同享‘任’式好游戏”。此次见面会，腾讯集团高级副总裁马晓轶以及任天堂株式会社取缔役上席执行役员柴田聪将会出席此次活动。

此前，腾讯公司在其官方更新了两个全新的招聘职位。这两个职位分别为NS游戏平台运营和NS游戏社区运营。随着这两个岗位的招聘，似乎意味着Nintendo Switch国行版距离我们不远了。

根据招聘信息显示，NS游戏平台运营主要负责NS平台下游戏的发行工作，参与游戏前期接入沟通到游戏上线发售全过程，负责NS eShop等平台的日常运营工作，对平台资源进行有效管理，保证平台用户活跃度。NS游戏社区运营则主要负责NS平台社区整体框架体系的建立，对平台社区进行运营和维护，保证基于社区与玩家的有效沟通，积极拓展社区用户群。

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