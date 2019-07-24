OPPO Reno推出国家宝藏版 售价2999元

中关村在线消息：近日，各家手机厂商纷纷都推出了国家宝藏版的定制机型，继iQOO Neo、荣耀20、华为nova 5 Pro之后。OPPO Reno也推出了国家宝藏之四龙四凤礼盒版，目前该礼盒已经在京东开启预约，并将于8月8日上午十点正式开售。



OPPO Reno推出国家宝藏版

据了解，OPPO Reno国家宝藏之四龙四凤礼盒版的整体设计来源于“战国错金银四龙四凤方案”，这是在1977年出土于战国中山王“错”墓的古文物，其突破了商、周以来，青铜器动物造型以浮雕或图雕为主的传统手法，以斗拱造型为基调，底部由四只梅花鹿承托，四龙独首双尾，昂首挺胸，四风引颈长鸣，展翅欲飞，工艺复杂精巧。



OPPO Reno国家宝藏版不支持十倍变焦

而OPPO Reno国家宝藏礼盒版中的手机采用了普通版的配置相同，而并非是十倍变焦的版本。礼盒中包含了一部雾海绿配色的Reno手机，整体都以绿色为主。礼盒中包括融合了“四龙四凤”的定制充电宝、手机壳、手机贴膜、钥匙扣和冰箱贴，整个礼盒都充满十分古朴的风格。

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