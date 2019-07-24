外媒称苹果优化自家App搜索结果 苹果给出回应

中关村在线消息：有外媒发文指出苹果公司在App Store中有意优化自家App排名，苹果App排名往往优于竞争对手。比如说，在有声读物方面，在苹果图书推出之前，AudioBooks.com连续两年霸榜；苹果图书推出后，后者下载量骤降25%，搜索结果苹果图书往往排在前面。同样的，搜索地图、电影或音乐等关键词，苹果地图、Apple TV和iTunes在搜索结果中排名第一。



外媒发文指出苹果公司在App Store中有意优化自家App排名

对此，苹果很快给出了回应。苹果称他们自己也进行了一系列测试，搜索结果并非一成不变。苹果表示他们使用的算法与用户的偏好和习惯有关，这些因素很大程度影响App多的排名展示。如果用户与苹果系列App亲密度高，那么搜索结果苹果App很大概率排名靠前。苹果公司承诺，App Store里的所有应用程序都遵循同样的搜索算法，一视同仁。

其实此前苹果应用商店中的很多苹果自家App都是默认安装在苹果设备上的，并且很多不可以删除。iOS10之后，用户可以删除苹果自带应用。

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