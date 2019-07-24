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    小鹏汽车正式发布补偿方案：老款车主可二选一

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：这段时间小鹏汽车正式推出了小鹏G3 2020款，但是很多老用户因新款车型G3的里程数增加但价格反而下降十分不满。今天上午，小鹏汽车正式对外发布了针对老款G3 车主的补偿权益。

    小鹏汽车正式发布新补偿方案：2019款车主可二选一
    小鹏汽车正式公布补偿方案

    小鹏汽车此次正式公布的方案具体分为两种，其中方案A是小鹏汽车为车主提供价值一万元的10万积分，可以用于车辆保养、超级充电、车辆维修、兑换精美礼品等。另外，车主本人及直系亲属（父母、子女、配偶）增购新车时还可以抵作部分价款。

    何小鹏发文向2019款车主道歉：主要针对最近的新车发布问题
    小鹏G3补偿方案分为两种

    方案B是G3 2019款“三年六折置换保值权”，即G3 2019款车主在三年后换购小鹏汽车届时在售的任一型号新车时，有权将其符合标准的G3 2019款车辆按照购车合同上的裸车价格的60%置换给小鹏汽车，并补差价购买小鹏汽车新车。

    小鹏汽车表示，将在10个工作日内，通过官网开始收集车主的方案选择。已经完成交付老款G3车主，可在收到通知之日起30日内到小鹏汽车官网进行方案选择。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7226471.html report 806 中关村在线消息：这段时间小鹏汽车正式推出了小鹏G3 2020款，但是很多老用户因新款车型G3的里程数增加但价格反而下降十分不满。今天上午，小鹏汽车正式对外发布了针对老款G3 车主的补偿权益。小鹏汽车正式公布补偿方案小鹏汽车此次正式公布的方案具体分为两种，其中方案...
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