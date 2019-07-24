小鹏汽车正式发布补偿方案：老款车主可二选一

中关村在线消息：这段时间小鹏汽车正式推出了小鹏G3 2020款，但是很多老用户因新款车型G3的里程数增加但价格反而下降十分不满。今天上午，小鹏汽车正式对外发布了针对老款G3 车主的补偿权益。



小鹏汽车正式公布补偿方案

小鹏汽车此次正式公布的方案具体分为两种，其中方案A是小鹏汽车为车主提供价值一万元的10万积分，可以用于车辆保养、超级充电、车辆维修、兑换精美礼品等。另外，车主本人及直系亲属（父母、子女、配偶）增购新车时还可以抵作部分价款。



小鹏G3补偿方案分为两种

方案B是G3 2019款“三年六折置换保值权”，即G3 2019款车主在三年后换购小鹏汽车届时在售的任一型号新车时，有权将其符合标准的G3 2019款车辆按照购车合同上的裸车价格的60%置换给小鹏汽车，并补差价购买小鹏汽车新车。

小鹏汽车表示，将在10个工作日内，通过官网开始收集车主的方案选择。已经完成交付老款G3车主，可在收到通知之日起30日内到小鹏汽车官网进行方案选择。

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