中关村在线消息：近日据外媒法兰克福汇报报道，Apple Maps的采集车即将于9月中旬进入德国的街头巷尾进行采集。



Apple Maps采集车 将于9月中旬进驻德国

据了解这些采集车将会收集包括道路详情、标牌和地标等相关数据，从而用于改进Apple Maps。

这些采集的360度全景照片同时也会被用于“Look Around”服务，从而将这项服务扩展延伸到美国之外的其他国家和地区。

Look Around是iOS 13中引入Apple Maps的新功能，该功能提供街道级视图，显示当前位置周围的内容或您在地图上搜索的位置。它类似于谷歌的街景视图，其中一个优势是在地图上移动时可以更平滑移动。

苹果将会对Look Around上发布的人脸和车牌进行审查，正如此前在官网上所解释的：“ Apple正在世界各地进行地面调查，以收集数据以改进Apple Maps，并支持Look Around功能。

我们还会定期重新访问某些地点以收集新数据，以维护高质量的最新地图。我们致力于在进行这些调查时保护您的隐私。例如，我们将审查在Look Around中发布的图像上的人脸和牌照。”

Look Around功能在推出之时仅限于美国加州内华达州和夏威夷地区，不过该项目自2015年启动起来已经先后在美国，加拿大，英国，爱尔兰，意大利，法国，西班牙，瑞典，斯洛文尼亚，葡萄牙，克罗地亚，日本，安道尔和波多黎各等国家和地区进行了数据采集。

（文中图片来自互联网）

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