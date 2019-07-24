中关村在线消息：7月24日消息，今天SOHO中国官方宣布，他们已经在朝外SOHO正式开通了中国移动的5G信号。在开通5G信号之后，朝外SOHO将成为全球第二个5G全覆盖的大型商业楼宇，此前望京SOHO已经开通了5G信号。





北京朝外SOHO开通5G信号：下载速度达1022Mbps



据了解，朝外SOHO中5G网络手机下载速度达到了1022Mbps，上传速度为102Mbps。事实上，今年年初开始SOHO中国就陆续与中国移动、中国联通、中国电信等三家运营商签署5G战略合作协议，今年年底之前，SOHO的所有项目都会完成5G部署。

此前四川移动和华为一同在成都的高新南区开设了全球首个5G杆站。双方建设的这个5G杆站覆盖成都高新南福年广场区域，使得周边街区的网络下载速率达到873Mbps。

本次在成都高新南福年广场开通的5G杆站，具有灵活部署的特点。这些5G杆站可在道路、居民区、商业街等多种场景部署，可以直接解决之前5G基站部署时遇到的问题，并可以覆盖其他基站无法覆盖的地方。

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