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    传三星Galaxy Watch Active 2将搭载可触控表圈

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线下消息：这段时间有爆料称三星将会在8月7日的Galaxy新品发布会上同时推出新一代Galaxy Watch Active设备。近日，外媒最新消息显示三星将会为Galaxy Watch Active 2代配备一个可触控的表圈。

    传三星Galaxy Watch Active 2将搭载可触控表圈
    网曝三星Galaxy Watch Active 2将支持表圈触控

    据外媒报道，用户通过这种可触控的表圈可以便捷的对设备的进行放大、缩小，控制音量，上下浏览页面以及点击确认等操作，可以补足一些因设备屏幕尺寸过小而造成的操作不便。

    另外，此前网上流出了一张三星Galaxy Watch Active2的官方渲染图，其外观设计基本延续了前代产品的设计风格，但是细节处理的会更加完美，使Galaxy Watch设备佩戴在手腕上的时候更符合一块真正的手表的定位。同时，该设备还拥有麦克风和扬声器等硬件，能支持该设备进行通话。

    三星Galaxy Watch Active2宣传海报曝光
    网曝三星Galaxy Watch Active2海报渲染图

    根据此前的爆料，三星Galaxy Watch Active 2还将支持与Apple Watch Series 4类似的心电图功能和跌倒检测功能。能在用户心律失常时提供警报的功能，并在手表意识到用户不慎摔倒后没有及时应答的状况，设备自动拨打提前设置的急救电话并发送通知。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传三星Galaxy Watch Active 2将搭载可触控表圈http://news.zol.com.cn/722/7226442.html

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