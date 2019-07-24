探路西咸 2019存储与数据峰会圆满举行

7月23日，2019存储与数据峰会在西安举行。峰会以存储和数据为核心主题，旨在打造具有全球影响力的国际化、开放式、前瞻性科技盛会，促进存储与数据相关产业、学术、资本、人才等创新要素融合发展。







2019存储与数据峰会会场

本次峰会由陕西省科学技术厅、陕西省工业和信息化厅指导，陕西省西咸新区管委会主办，西咸新区秦汉新城管委会协办，西安奥卡云数据科技有限公司、北京世纪百易网络有限公司（DOIT）承办。

中国工程院院士、国家973项目首席科学家、浙江大学特聘教授、博士生导师谭建荣，中国科学院院士、西北工业大学教授、国家杰出青年科学基金获得者黄维，西安市政协主席、西咸新区党工委书记岳华峰，西安市副市长徐明非，西咸新区秦汉新城党委书记、管委会主任杨占文，西咸新区管委会副主任亢振峰，陕西省工信厅副巡视员郭正强，西安市工信局局长李初管，西安市科技局党组成员邓谷斌，清华大学计算机系教授、中国计算机学会信息存储技术专业委员会副主任、灾备技术国家工程实验室副主任舒继武出席活动，近千名国内外专家学者和企业代表齐聚峰会。



西安市副市长徐明非致辞

西安市副市长徐明非在致辞中表示，数据存储与创新应用是互联网、大数据、人工智能等行业发展的基石，也是新一代信息技术发展的重要方向，此次峰会将进一步促进学术交流，推动电子信息行业与实体经济深度融合，加速新产业革命进程。西安在电信产业发展中具有明显的人才优势、能源优势和区位优势，希望专家学者和企业家朋友们一道，以开拓探索信息存储与数据处理技术创新为基础，助力西安数字经济发展迈入新征程，为全省“追赶超越”增添新动能。



西咸新区管委会副主任亢振峰致辞

西咸新区管委会副主任亢振峰在致辞中表示，作为全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，西咸新区聚焦打造大西安新中心，致力于加快构建现代产业体系，初步构建了大数据产业多层级、多维度的产业体系。希望通过本次峰会，为推动互联网、大数据与人工智能深度融合探索出更多的业态和模式，期盼更多企业、人才、项目、投资，在西咸新区交融互动，合力推动大数据产业发展，为陕西省实现高质量发展作出新贡献。



中国工程院院士、国家973项目首席科学家、浙江大学特聘教授、博士生导师谭建荣发表主题演讲





中国科学院院士、西北工业大学教授、国家杰出青年科学基金获得者黄维发表主题演讲

峰会主论坛精彩纷呈，中国工程院院士、国家973项目首席科学家、浙江大学特聘教授、博士生导师谭建荣，中国科学院院士、西北工业大学教授、国家杰出青年科学基金获得者黄维，SNIA SSSI主席Eden Kim，浪潮存储产品线总经理李辉，奥卡云数据CTO约翰·卡尔迈克，华为智能数据与存储产品线副总裁黄涛，三星(中国)半导体有限公司西安研究所存储事业部高级总监李珺珂，中国通信服务智慧园区研究院、中通服科信行业研究中心技术专家何海峰等嘉宾分别围绕信息存储与数据处理技术创新作主题演讲。



前沿信息技术展示

峰会期间，还举行了数据存储与应用论坛、真实业务应用与高级存储解决方案论坛、新型存储系统技术学术论坛以及安全可控论坛等四场分论坛。

举办2019存储与数据峰会，是西咸新区及秦汉新城深入践行创新城市发展方式，大力实施创新驱动战略的生动实践，对加快产业转型升级、培育发展新动能，推动高质量发展具有重要意义。活动通过主题演讲、对话交流、特色展览等形式，奉献了一场丰富、权威、前沿的知识探讨和合作交流盛宴。

活动期间，与会嘉宾还实地参观考察了秦汉新城规划展厅、宝能新能源汽车生产基地、恒大文旅城和大秦文明园。

近年来，西咸新区秦汉新城持续加大在人工智能、光电芯片、新能源、新材料、信息技术、生物医药等高新技术领域的招商力度，多点开花，多领域布局。

目前，西安奥卡云数据科技有限公司、中译语通科技（陕西）有限公司、陕西迪泰克新材料有限公司、西咸新区秦汉新城新丝路数字文化科技有限公司等一批科技型企业已落地秦汉新城，创新成果不断引领产业发展方向，在新经济领域形成独特的秦汉优势。宝能新能源汽车生产基地等也在加快建设中，将为区域发展提供强劲动力。

为进一步支持新经济在秦汉新城做大做强，吸引高端人才助力秦汉新城建设，秦汉新城制定出台了《陕西省西咸新区秦汉新城产业发展扶持政策（试行）》《陕西省西咸新区秦汉新城鼓励大众创业万众创新发展暂行办法》《陕西省西咸新区秦汉新城引进和鼓励高端人才发展暂行办法》等扶持政策。

政策引领下，秦汉新城成功培育中译语通、陕建工、陕西凝远等新材料及信息技术领域企业获批省级创新研发中心，建成获批省级工程试验中心3个，精心打造以“硬科技”为主题的众创载体--秦汉创新中心，为科技企业搭建孵化、培育平台。

潮平两岸阔，风正一帆悬。

在发展新经济的浪潮中，秦汉新城抢抓发展机遇，以良好的营商环境、舒适的宜居环境和优美的生态环境，为创新发展打下坚实基础，形成科技企业加速聚集、产业发展后劲十足的良好态势，助力区域实现高质量发展。

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