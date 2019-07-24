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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    三星Note10配置再爆光 确认将搭载骁龙855 Plus

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星将于北京时间8月8日凌晨4点在纽约正式发布三星Galaxy Note 10系列。昨天有外媒报道称三星这次将为Note 10系列配备高通最新的骁龙855+处理器，现在又有一位知名数码爆料人再次确认了这个消息。

    三星Note10+配置再爆光 确认将搭载骁龙855 Plus
    网曝三星Note 10系列将搭载骁龙855+

    根据国外爆料达人@evleaks的最新消息，三星Galaxy Note 10将会采用6.3英寸的Dynamic AMOLED显示屏，屏幕刷新率依然为60Hz。核心搭载高通最新的骁龙855+处理器，并配备8GB+256GB存储组合，机身内置3600mAh容量电池，支持25W快充规格。

    三星Note10国行版获3C认证：最高充电功率25W
    三星Galaxy Note 10渲染图

    而Galaxy Note 10+的核心配置与Note 10保持一致，差别在于Note 10+将会采用一块6.8英寸的Dynamic AMOLED显示屏，机身内置电池增加为4300mAh，支持45W快充规格，并在存储方面会支持TF卡的额外扩展。还有十分重要的一点是，该机还会在背部额外增加一颗3D TOF镜头。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Note10配置再爆光 确认将搭载骁龙855 Plushttp://news.zol.com.cn/722/7226347.html

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